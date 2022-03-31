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青安房貸如利率真凍漲 八大行庫今年估利息少收逾11億

經濟日報 / 記者廖珮君夏淑賢/台北即時報導

立委頻頻要求青年安心成家購屋貸款利率「凍漲」，行政院可望近日內拍板。根據八大公股行庫辦理青安房貸餘額概估，倘若行政院決定採取凍漲至年底的方案，則八大公股行庫受影響少收的青安房貸利息，將超過11億元，這將減少公股行庫受惠央行升息的營收獲利表現，進而影響日後上繳國庫的股息。

不過，財政部長蘇建榮30日表示，青安房貸利率怎麼調整，還要等行政院確定，目前未定案。

財政部上週邀集八大公股行庫，就央行升息1碼對青安房貸利率影響討論應對方案，最終以三項提案報行政院，其一為「凍漲」，不隨青安房貸指標的中華郵政定儲2年期利率升1碼而上調，公股行庫要吸收增加的資金成本；其次是針對青安房貸利率不同計息方式與階段局部反映調升，但鎖定新的房貸利率地板價1.56%；三是隨市場機制調升反映。

財委會30日審查土銀預算，立委再度關切青安房貸利率凍漲，土銀表示若凍漲則以土銀青安房貸餘額1,800億元概算，利息收入受影響約4.5億元。

公股行庫主管表示，八大行庫辦理青安房貸目前餘額大約在6,000億元左右，並以百分百國營的台銀、土銀兩大行庫承作量較大。土銀估算的息收影響數是以全年度、12個月凍漲估算，但假設行政院確定4月起凍漲，則至年底受影響時間為九個月來看，八大行庫青安房貸今年受影響少收的利息收益，約在11.25億元。

公股行庫高層表示，雖然凍漲還不至於讓銀行辦理青安房貸不敷成本，但是因為升息而可望受惠的利差收益，確實會因為凍漲而打折扣，進而影響行庫獲利表現本來可以更好卻沒那麼好，明年盈餘分派上繳股息，自然也連帶受影響。

公股行庫普遍不希望行政院裁定青安房貸利率「凍漲」方案，面對立委頻頻要求凍漲，公股行庫高層主管多頗感無奈，畢竟青安房貸本身已經是優惠房貸，立委的要求等於是要行庫自己吸收成本，讓已經有優惠的青安房貸更優惠，無論對公股行庫市場競爭、股東權益、社會公平正義來說，都有商榷餘地。

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