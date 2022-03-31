聽新聞
test
0:00 / 0:00
駱怡君：升息有利王道銀業績 碳排放明細落實ESG
王道銀行（2897）董事長駱怡君指出，美國、台灣3月中同步升息，目前為升息剛開始的階段，升息速度比大家預想的快，在高利率的時代下，金融業有更多可以發揮的空間，有利於我們拉高存放利差以及增加淨利差（NIM），讓今年的業績可以有更好的展現。
王道銀行30日發佈卡片消費碳排放明細功能，為台灣首家、亦為全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，即可在網銀或app上擁有查詢消費碳排放量的功能，期望讓消費者藉由瞭解各項所購產品與服務的碳排放量，一同有意識地加入減碳的行列。王道銀行並同步推出「低碳生活卡」，除了串聯24家社會企業與B型企業，讓消費者於上述合作店家消費可獲得最高5折優惠之外，更首創由碳排放量決定現金回饋比例的功能，平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例，希望藉此鼓勵消費者積極減碳。不過，王道銀仍是只發行簽帳金融卡，並沒有發行信用卡。
駱怡君表示，王道銀不是不能發信用卡，而是選擇不要發信用卡，因為台灣目前有太多信用卡了，所以我們不想落入金錢競爭，我們希望能夠將每一分錢都放在刀口上。雖然這張低碳生活卡現金回饋也會基於鼓勵環保而比較高，但是王道銀是相當著重ESG的銀行，可以藉由推出這些產品，讓大家看到王道銀是對社會相當負責的銀行。且現在不分男女老幼，特別是年輕人，對於環保、ESG這塊的意識是非常高的，因此我對新卡片發行充滿信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言