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台美經貿往來密切 央行：美連26季蟬聯國銀最大曝險國

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行統計顯示，美國已連26季蟬聯國銀最大曝險國。圖／聯合報系資料照片
中央銀行統計顯示，美國已連26季蟬聯國銀最大曝險國。圖／聯合報系資料照片

台美經貿往來密切，美國長期以來都是國銀最大曝險國。中央銀行今（30）日公布，去(2021)年底本國銀行國家風險統計，其中，直接交易對手基礎餘額為5,222億美元，續創歷史新高，單季增加100億美元，主要是對銀行的債權增加。其中，美國已連26季蟬聯國銀最大曝險國。

央行金檢處副處長潘雅慧今日指出，國銀海外曝險增加，主要是資金拆存增加所致。以直接交易對手基礎而言，去年底國銀曝險前十大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、新加坡、開曼群島、越南及英國，合計3,875億美元，占外國債權總餘額的74.22%。

央行統計顯示，國銀對美國的曝險金額高達1,158億美元，占比高達22.17%；中國大陸排名第二，金額為595億美元，占比11.39%，僅美國的一半；盧森堡排名第三，金額為423億美元，占比8.1%。央行強調，國銀海外曝險包括國銀自有資產及信託資產的外國債權。

俄羅斯與烏克蘭於今年2月下旬爆發戰爭，國銀對俄曝險規模成為外界關注焦點。央行統計顯示，截至去年底，國銀對俄羅斯曝險僅1.9億美元，占比不到0.1%，潘雅慧表示，國銀對俄羅斯的曝險，絕大多數都是投資俄羅斯的債券。

央行統計的國銀海外曝險餘額分成兩種，直接交易對手基礎與保證人基礎，所謂「直接交易對手基礎（原稱直接風險）」債權，是指對直接交易對手所在國的債權。

至於「保證人基礎（原稱最終風險）」債權，則是將直接交易對手基礎債權，依最終債務人所在國或分支機構的總公司所在國進行調整後的債權。

舉例來說，國銀拆款給一家法商銀行位於美國的分行，直接交易對手債權會列計在美國，但因法國銀行的最終債務人為法國，所以保證人基礎債權會歸屬在法國。

俄羅斯 美國 央行

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