證交所總座：在資本市場建ESG生態體系 帶動產業升級

經濟日報今(30)日主辦「2022創新論壇－5G科技力 催動ESG永續力，臺灣證券交易所總經理簡立忠在高峰對談中表示，證交所致力在資本市場建立ESG生態體系，協助企業更重視ESG，透過資本市場投資帶動產業升級的力量。

簡立忠表示，參與從CSR到ESG推動公司治理過程感概很多，2013年主管機關頒布公司治理藍圖，擘劃公司治理方向，證交所在 2014年即進行公司治理評鑑，推動項目及內容都很札實；2014年公布企業社會責任報告書申報及製作辦法，重視企業家的社會責任與企業風險概念，企業如不做好會面對致命風險。當時食品業的食品安全，讓社會大眾重視企業誠信；高雄氣爆也凸顯石化業生產過程中的環境事項需經營。已發布永續報告書的430家企業中，約有三分之一自願去做；證交所未來會逐步往資本額較小的企業、往ESG方向去推動。

簡立忠說，證交所是資本市場的平台，建立ESG生態體系，首先，進行宣導及教育訓練，證交所很早即對上市公司及投資大眾進行ESG宣導；其次為資料揭露，企業CSR報告書揭露後，可供各方閱覽或由相關機構製做成指數商品；最後是推動評鑑，讓產業界有標竿作用後，其他企業可學習。

此外，根據企業ESG相關資訊也可推出指數商品化，推動機構投資人要審視投資企業的ESG資料，評估是否適合投資該企業，形成一股金融拉力，也藉此協助上市櫃公司未來積極進行節能減碳。目前國內基金商品中，前五個熱賣ESG相關的ETF規模已約有950億元。

國際評比中，台灣公司治理排名第四，除英語系國家之外，台灣已是公司治理最好的典範；台灣企業在ESG其實也做得相當好，資本市場中，台灣在富時、道瓊ESG相關指數排第一位；在MSCI雖排第二，但權重也占23%，台灣在ESG的努力也被國際投資者注意到。

臺灣證交所會繼續加強揭露ESG資訊，目前已有430家上市公司申報2020年永續報告書，超過整體上市公司四成；2023年更會強制上市櫃公司從資本額50億元擴大到資本額20億元以上都要編製與申報永續報告書，可望有600家以上企業需編製永續報告書。未來揭露內容也會包括永續會計準則委員會（SASB；Sustainability Accounting Standards Board）要求的財務相關資訊，以及氣候變遷等非財務資訊也會被納入。

證交所在資本市場建立ESG生態系，以這概念推動公司治理才有效果；企業必須要認知推動ESG的重要性，例如，知道環境風險嚴重性、知道照顧員工問題重要性、了解法規要求及產業供應鏈的要求，例如，Apple訂出2030零碳排目標，會拉動相關供應鏈跟進的計畫與訂定目標，企業要有決心及知道這必要性。