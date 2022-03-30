配合2050淨零排放路徑 金管會雙管齊下

國發會今公布「2050淨零排放路徑」，配合淨零排放路徑，金管會今表示，將透過兩大政策配合達到減碳目標，第一是透過綠色金融將資金導引到符合永續的企業或專案，第二是上市櫃公司永續發展路徑圖。

金管會表示，配合淨零排放路徑，首先是透過綠色金融將資金導引到符合永續的企業或專案，促使企業重視永續議題；同時透過上市櫃公司永續發展路徑圖，以分階段方式先推動上市櫃公司完成溫室氣體盤查的資訊揭露，利用以大帶小的方式，目標是2027年完成全體上市櫃公司的溫室氣體盤查，並於2029年完成溫室氣體盤查的查證。

為引導金融業及企業重視氣候變遷議題及永續發展，金管會表示，持續推動「綠色金融行動方案」，重點有4項：第一，運用資金與投融資決策力，引導企業邁向永續發展；第二，強化資訊揭露，讓投資人及利害關係人瞭解企業辨認的風險及因應方式；第三，增強氣候韌性，提升金融業主動因應及掌握ESG及氣候相關風險與商機的誘因；第四，協助金融機構對產業之支持，有效促成減碳轉型，促使企業重視並落實ESG，進一步建構完善的永續金融生態圈。

金管會表示，目前已推動的措施，包含強化ESG資訊揭露、訂定我國永續分類法、鼓勵金融機構辦理綠色及永續投融資、鼓勵金融機構發展綠色及永續金融商品、強化金融機構因應氣候風險的韌性、鼓勵金融業簽署國際永續相關原則或倡議，及強化永續金融人才培育等。

而接下來的推動重點，金管會也表示，擬規劃辦理永續金融評鑑，並正研議精進永續分類法，如擴大產業及經濟活動類別、滾動檢討技術篩選標準，同時進一步強化資訊透明度及滾動修正綠色金融行動方案等。