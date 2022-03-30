中信銀高資產報告 台灣好野人最關心財富增值

中國信託商業銀行2020年底獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」業務，根據金管會日前公布統計，中國信託銀行高資產客戶人數全台最多，市占率達六成。

為提供台灣高資產客戶更多元產品及完善服務，中信銀行與資誠聯合會計師事務所合作，以問卷調查與深度訪談了解高資產客戶的需求，共同發布「2022台灣高資產客群財富報告」。

調查顯示，九成以上的高資產客戶過去一年財富呈現成長，財富增值首次成為財富管理首要目標，並持續關心傳承規畫議題。

中信銀行與資誠聯合會計師事務所發布2022台灣高資產客群財富報告」，以個人可投資資產達新台幣3,000萬元以上客戶進行調查，結果顯示，去年92%的高資產客群財富呈現成長。

高資產客戶首選金融商品以股票、儲蓄、現金管理類投資、共同基金為主，但高資產客群對於前述四項商品，未來一年的投資興趣皆下降，反而著眼於海外股票、ETF商品、衍生性及結構型商品、非自住房地產。

綜合過去三年金融市場的波動，高資產客戶群在境外投資時，主要關心中國大陸、美國和台灣之間的政經局勢，偏好具有分散風險特性的海外投資標的，如共同基金、ETF商品。

其中，海外ETF從2019年僅12%，2021年已成長至26%，未來三年，高資產客群投資的投資興趣則以海外股票、共同基金與海外ETF為主。

投資布局上，75%高資產客戶持有境外資產，海外投資區域明顯轉移，美國投資意願自2019年的43%，上升至2021年的64%，勞力密集與工資優勢的越南，亦為高資產客群認為有潛力的投資區域。

理財目標方面，中信銀行發現，高資產客群首重財富增值，其次才是財富保值，顯示高資產客群於財富管理的心態轉為積極。

至於財富傳承規畫，為排名第三的理財目標。結果顯示，台灣高資產客群對於傳承規畫心態仍較保守，僅35%受訪者有傳承規畫，對比2019年調查結果仍成長14個百分點，顯示高資產客群已意識到傳承之重要性。

近50%以上的傳承者主要關注的議題，依舊是聚焦在保障子女的生活水平與兼顧子女的人生規畫。

至於規劃傳承過程所遇到的困擾，33%受訪者反應，首重如何同時兼顧財富分配公平與家族和諧，27%受訪者煩惱二代無法順利接手家族事業，以及繼承者如何與上一代討論傳承議題為主。

中信銀行建議尋求外部專業機構與人士協助，更有效梳理問題，甚至需要先將第三代的生活保障納入規畫，避免富不過三代的情況發生。

近年隨著資產管理機構與私人銀行進入市場，高資產客群選擇理財機構時，首要考量為理財團隊的專業度，其次為服務產品貼近需求、優質服務態度與客製化的服務。

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，近七成高資產客群傾向使用數位平台完成金融服務，高資產客戶同時身兼企業主或高階主管身分。

為因應高資產客群與中小企業主需求，中信銀行特別推出資產配置引擎，透過目標導向的投資諮詢、圖像化的介面、數據化的量化回測分析，結合理財專員遠端視訊諮詢服務，以及理財一點通的快捷下單功能，隨時為客戶檢視投資組合，依市場變化及客戶需求即時調整，掌握投資契機。

中信銀行預計今年4月推出中信行動e-Cash的App服務，滿足企業主方便管理對帳、隨時隨地授權放行、一目瞭然待處理放行清單等服務，特別提供獨資企業老闆打造個人與企業雙向查詢及互轉專屬服務。

中信銀行深知高資產客群以家族及事業傳承接班為首要需求，2020年推出臻富家私人理財「家族財富治理」服務，從家族成員、企業及財富三個角度，完整照顧客戶個人、家族與事業。

中信銀行的服務據點遍及全球，台灣共有152家分行，海外設有219處分支機構，遍布14個國家及地區，海外布局遍布大中華、日本、北美及東南亞，可提供高資產客戶國際資金運用需求及完善跨境金融服務。