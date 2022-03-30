升息催出這款保單買氣 1月熱銷425億元

金管會今（30）日公布外幣保單銷售概況，今（2022）年1月新契約保費收入692.98億元，其中美元投資型保單買氣降溫，較去年同期小幅衰退7%，而美元傳統型保單的保費收入14.89億美元（約新台幣425億元），較去年同期增加近一半，壽險業者推估，今年在聯準會啟動升息循環下，民眾預期將陸續調高宣告利率，進而推升買氣。

根據金管會統計，2022年1月外幣保單新契約保費收入為新台幣692.98億元，較上年同期增加15%，其中投資型保險折合約新台幣277.37億元（占比約40%），較去年同期小幅衰退9%，傳統型保險則買氣增溫，業績較去年同期成長39%、折合約新台幣415.61億元（占比約60%）。

觀察壽險業辦理外幣保險商品業務，其中投資型新契約保費收入前三名公司，依序為法國巴黎人壽、富邦人壽、國泰人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司，依序為南山人壽、台灣人壽、新光人壽。

外幣保單主要有三大幣別，除美元外，還有澳幣及人民幣保單。今年1月美元保單新契約保單保費收入24.57億美元，較去年同期成長17%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為9.68億美元，較去年同期則減少7%；至於傳統型保單則來到14.89億美元，較去年同期增加近一半、達41%。

壽險業者表示，今年以來股市波動幅度較大，加上行情處於相對高點，使得民眾在投資方面較為保守，連帶影響投資型保單買氣降溫，反觀傳統型保單，美國聯準會啟動升息循環，讓美元利變型保單又冒出頭，預期將陸續調高宣告利率，民眾資金自然而然也流向傳統型保單，進而推升買氣。

另在澳幣保單方面，今年1月新契約保費收入為0.25億澳元，年減22%，其中傳統型保險新契約保費收入0.06億澳元，較上年同期大幅減少57%，投資型保險則有0.19億澳元，較上年同期微幅增加6%。

至於人民幣保單部分，新契約保單保費收入去年約0.47億人民幣，年減56%，其中投資型新契約保費收入0.45億人民幣，年減57%，而傳統型保單則為0.02億人民幣，較去年同期衰退50%。從統計來看，人民幣保單買氣持續降溫，澳幣保單則稍有回溫趨勢，但兩款保單皆以傳統型保單衰退幅度最大。

金管會表示，保險業銷售該等保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該項業務穩健經營及維護消費者權益。