合庫金深化永續金融 國內首家以金控名義簽署赤道原則

合庫金控（5880）宣布今年3月30日正式簽署赤道原則，為台灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構，成為全球第131名赤道原則協會會員。

合庫金控有別於國內金融同業僅以銀行名義簽署，為深化永續金融作為與力道，將「赤道原則」適用範圍擴及旗下各子公司，導入其授信評估流程，透過審慎評估融資專案執行對環境與社會之影響，降低潛在授信風險，落實環境保護與社會關懷。合庫金控以金控層級加入赤道原則協會，彰顯對環境、社會、治理(ESG)相關風險的高度重視，並致力協同企業，為永續發展與低碳經濟轉型盡最大努力。

合庫金控在董事長雷仲達領導下，持續關注永續發展議題，主動遵循責任銀行、責任投資等國際倡議，並完成簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD）辨識氣候變遷所帶來之風險與機會，積極響應巴黎氣候協定及配合政府自主減碳承諾之淨零排放政策目標，推出ESG永續發展連結貸款、發行綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券以及推出多檔ESG基金等，善盡金融影響力減緩氣候變遷之影響，為永續發展盡一份心力。

為充分發揮資金提供者於落實赤道原則應扮演的功能角色，合庫金控於簽署赤道原則前，便已參採「赤道原則」精神，將授信客戶是否善盡環境保護及社會責任等因素，直接納入融資審查規範中，針對大型專案融資案件訂有專責作業規範，並成立跨部門之「專案融資工作小組」，以強化風險管理落實赤道原則精神。

為持續深化與推動永續作為，合庫金控未來仍將積極結合金融核心職能，引導企業夥伴共同推動ESG議題，合作建構永續金融生態系，創造產業、環境與社會三贏的局面。