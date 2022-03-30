壽險業遇亂流 2月獲利不到千億元、淨值蒸發1,820億元

受到美國聯準會啟動升息、資本市場動盪影響，壽險業今(2022)年2月稅前獲利924億元，較去年同期減少21.2%，且在股市回檔、債券殖利率持續走高下，壽險業淨值單月蒸發1,820億元、降至2兆2,406億元，今年以來已連續二個月淨值呈現減少態勢。

金管會保險局今日公布保險業匯兌損益數字，今年2月壽險業稅前獲利924億元，較上年同期的1,173億元、減少21.2%；產險業稅前獲利58億元，則較上年同期增加18億元、成長45%，累計今年2月保險業稅前獲利達982億元，也較去年同期減少19%。

另一方面，壽險業匯兌成本降低，為獲利表現帶來支撐。統計指出，截至今年2月底，新台幣兌美元2月貶值1.2%，在完全不避險的情況下，壽險業匯兌利益達1,475億元，在業者使用避險工具下，創造973億元損益後，相應避險工具創造148億元成本，同時業者順勢提存315億元外匯價格變動準備金，在經過避險後，2月壽險業匯損達39億元。

另在淨值方面，今年2月保險業淨值達2兆3,983億元，較上年同期減少3.9%，其中壽險業淨值來到2兆2,406億元，也較去年同期減少4.6%，而產險淨值則來到1,577億元，年成長6.9%。

壽險業淨值今年1月單月減少2,996億元、2月則減少1820億元，今年以來呈現向下滑趨勢。壽險業者分析，股債市成影響淨值關鍵，其中股市波動大，股票可實現利益受限，加上美國聯準會開始升息，美國公債殖利率持續彈高，投資債券部位面臨評價損失的壓力。