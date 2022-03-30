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防疫保單前三月理賠近萬件 金額衝破5億元

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
根據金管會統計，今年以來截至3月28日，防疫險理賠件數9,741件、理賠金額達5.12億元，較2月21日，一口氣成長2.77倍、1.47倍。記者戴瑞瑤／攝影
根據金管會統計，今年以來截至3月28日，防疫險理賠件數9,741件、理賠金額達5.12億元，較2月21日，一口氣成長2.77倍、1.47倍。記者戴瑞瑤／攝影

國內近期多點爆發，多條感染不明傳播鏈，不僅帶動防疫保單買氣增溫，連理賠件數也持續增多。根據金管會統計，今年以來截至3月28日，防疫險理賠件數9,741件、理賠金額達5.12億元，較2月21日，一口氣成長2.77倍、1.47倍，今年以來理賠金額正式突破5億元關卡。

金管會公布防疫保單業績概況，今年截至3月28日為止，整體防疫保單（包括防疫保險商品、疫苗接種保險商品）累計投保件數達164萬908件，保費收入達10億4,952.9萬元；累計理賠件數突破萬件、達1萬1,114件，保費收入5億6,146.8萬元。

進一步觀察防疫保險商品銷售情況，承保件數達103萬6,177件，日均銷量約1.2萬件，保費收入達8億230.7萬元；理賠件數則達9,741件，理賠金額達5億1,223.5萬元。

若與2月21日的統計數字相比，國人投保防疫保單，一個多月即新增18萬2,981件，理賠件數更從件2,579增加到9,741件、成長2.77倍，而理賠金額也從2.07億元成長到5.12億元、成長1.47倍，顯示今年1、2月疫情增溫，匡列隔離、確診人數增加，理賠出現遞延申請效應。

今年1月新安東京海上產險推出隔離、確診最高賠10萬元的防疫保單，掀起民眾一股搶購熱潮，隨後於2月公司考量已達風險胃納量，決定將此保單下架，預計今年並不會再推出新款隔離型防疫保單。

此外，隨著疫苗施打率提高下，許多民眾擔憂接種疫苗會出現不良反應或不良事件，對疫苗險的投保意願大增。今年來到3月28日止，疫苗險承保件數達60萬4,731件，保費收入達2億4,722.2萬元。至於疫苗險理賠情況，截至3月28日，理賠件數破千件、達1,373件，理賠金額也突破千萬元大關、來到4,923.3萬元。

防疫保單 理賠 金管會

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