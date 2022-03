提醒企業做好ESG 國泰金投資長程淑芬：氣候訴訟將成浪潮

國泰金控(2882)投資長程淑芬今(30)日提醒,愈來愈多國家推動氣候政策,氣候訴訟也在增加、「像個大浪潮已經在發生」。台灣已出現第一案例,投資人或NGO未來透過各種訴訟跟企業或政府對抗的頻率料將攀升。

經濟日報與遠傳電信(4904)主辦、中租控股(5871)與元太科技(8069)協辦的2022創新論壇今日舉行,程淑芬受邀以「責任投資:ESG升級推進器」為題進行專題演講。她一開始就談到,國泰金控董事長蔡宏圖去年在國泰永續金融暨氣候變遷論壇致詞時除了強調「No ESG, No Money」,也提到「No ESG, No Business」。台灣以出口為導向,在她看來,「可能No ESG也沒有future」。

她預警一個正在悄然發生的浪潮。澳洲聯邦銀行(CBA)因為氣候事件出現損失,但未在財報裡揭露氣候變遷的影響,2017年被兩個股東提告,「澳洲的法院審理了」,在金融業服務的她也被這消息嚇到,後來CBA承諾改善,股東有撤回告訴。

程淑芬說,全球氣候訴訟這幾年增加得非常快,屬於策略性訴訟者為數不少,目的在藉此讓社會大眾、政府或企業在意。她並預言,「投資人將來利用訴訟、股東會提案踢館等等,去讓企業覺得沒面子的壓力會越來越大,企業不如先做好ESG」。

石油巨擘Shell是第一家承諾淨零碳排的石化業者,但速度太慢,去年被海牙的法院判決必須加快腳步;台灣去年也發生首件氣候訴訟案例,綠色和平組織控告政府以「用電大戶」為名、忽略用電大戶的減碳義務。「我覺得從公益NGO來做各式訴訟對抗政府跟對抗企業,發生的機率跟頻率都會提高」。

程淑芬表示,真正的永續是EPS加上ESG,必須兩個都具備。今年是國泰金控60周年,國泰金不斷思考,未來一甲子要用什麼維持永續,並且讓社會因為國泰的存在變得更有意義。她與團隊成員每天都在思考,還可以為社會做些什麼。

她說,國泰金控是全台灣最支持永續相關議題的企業,低碳投資金額將近2,000億元,關心影響力投資,除了關心氣候變遷議題也關心水資源問題,很快會有相關的倡議行動出來。

程淑芬強調,推動ESG,重點是有沒有產生影響力。不要一直想怎麼做Best in the world,而是要努力做Best for the world。國泰金花八年實證,好好做永續、做責任投資是不需要犧牲獲利的。