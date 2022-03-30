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迎兒童節 刷北富銀J卡最高回饋36.5%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
刷富邦卡，電商購物最高回饋16%。圖／台北富邦銀行提供
刷富邦卡，電商購物最高回饋16%。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行今(30)日表示，兒童節連假即將到來，富邦J卡也將在4月正式突破145萬卡，特別推出一系列感恩回饋活動，刷J卡新戶最高可享36.5%刷卡回饋。

以富邦卡到指定飯店住宿或精選餐廳用餐可享五折起優惠，無論想替孩子準備好禮或趁連假來趟家族旅行，都可以善用富邦卡輕鬆完成，給家人更多美好回憶。

北富銀表示，J卡自推出後，持續結合FinTech擴增應用場景，增加使用便利性。例如，結合大數據和AI技術加速申辦徵審、開發「一鍵調額」等創新功能，並廣泛與企業商家合作構建金融生態圈，集多元、便利、實惠於一身的支付體驗，讓J卡備受大眾青睞。

其中，J POINTS卡不僅動卡率高達八成，領先市場平均，開立數存帳戶的卡友占比更達到全行卡友的3.5倍，展現極佳的用戶黏著度及服務延展性，以高實動率、高數存開戶率的特質，成為當前最受國人歡迎的支付首選。

北富銀表示，家長如果想為孩子準備驚喜，除了在品項上花心思，善用創新服務打造數位儀式感也是不錯的方法。例如，LINE提供的LINE禮物服務，父母可以先成為孩子的LINE好友再透過LINE送出禮物，讓孩子自由選擇喜歡的時間、地點去兌換，不僅可以讓孩子感受自主與尊重，同時也能豐富家長與孩子之間的交流型態，為親子互動創造話題。

4月1日至6月30日，新戶透過線上申辦J卡正卡(含J CASH、J POINTS及JU卡)，並設定本人富邦數位存款帳戶代扣繳信用卡卡費，核卡後45天內之累積一般消費，享最高30%刷卡金回饋。

如果再透過LINE Pay綁定J POINTS卡於LINE禮物消費，除享原權益3.5%，還可獲得天天加碼3%，合計新戶最高可獲得36.5%回饋，等於消費將近打六折，相當划算。

不僅J卡提供豐富回饋，其他富邦卡也「童」享好康。4月1日至4月30日，以momo卡在momo購物網消費千大品牌商品滿額並完成登錄，最高可享16% momo幣回饋。

持富邦卡於蝦皮購物、Yahoo三平台、東森購物、myfone購物、淘寶/天貓消費滿額並登錄，最高可享回饋8%。

台北富邦銀行 LINE 刷卡

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