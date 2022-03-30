合庫銀行辦「企業巡迴名人講座」 首場邀謝金河開講

為達成2050年淨零碳排目標，金管會呼籲金融機構應開始盤點並思考自身及投資與融資客戶的碳排量，並訂定減碳目標。合作金庫銀行在面對極端氣候變遷下的風險與商機，希望從策略上發揮影響力，運用國內270家、海外25處營業據點之優勢，提供企業最完整與便捷的金融服務，同時藉由各項優惠措施及全方位之金流服務，全力扶植企業接軌國際趨勢，朝永續發展邁進，成為企業最可靠之合作夥伴及強力後盾。

合作金庫銀行為持續回饋客戶長久以來的支持和鼓勵，近年持續舉辦「企業巡迴名人講座」，除110年受疫情影響無法舉辦外，今(111)年在疫情可控制範圍下重磅回歸。本次講座以「全球經濟展望/ESG厚植企業競爭力」為主題，舉辦台北場、彰化場、宜蘭場、台南場、台中場、嘉義場、新竹場及高雄場共八場，分別邀請財信傳媒集團董事長謝金河、臺灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德及勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務與確信服務負責人陳盈州等重量級講師為主講人，解析全球產業在「淨零碳排」的大趨勢下，如何因應超前部署。

合庫金控在董事長雷仲達領導下，於穩健營運基礎上厚植核心業務競爭力以追求成長，110年度稅後淨利為211.87億元，較109年度成長23.65%，合作金庫銀行並積極將ESG與核心授信業務結合，推出「永續連結貸款專案」，在授信條件裡加入與永續發展相關檢核指標，若企業符合檢核標準將可獲利率減碼，合庫銀行透過主動「讓利」模式，鼓勵企業重視永續發展。

因應國際永續發展趨勢與氣候變遷所面臨的風險，合庫以企業永續發展為承諾，將 ESG 與營業政策結合，以公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、永續金融及社會共融此六大面向發展永續策略藍圖。董事長雷仲達表示，永續發展已成為全球追求的普世價值，合庫銀行與企業客戶在面臨維護氣候與永續金融議題上，都要思考如何承擔該盡的責任，期望藉由本次「企業巡迴名人講座」協助企業持續精進永續策略與目標，發揮金融業的影響力，深化各項永續經營作為，追求經濟、環境及社會共融，以實踐企業永續發展之承諾。