嵌入式金融看俏 阿爾發機器人理財2.0領跑全台

2022年，台灣新創團隊阿爾發投顧邁向【機器人理財 2.0】，提高跨業、跨機構合作力度，將整體服務拆分成碎片化，使服務能契合各平台及其使用者需求，讓服務嵌入各場景，融入使用者的日常生活。

阿爾發投顧推出理財機器人 Robo-advisor 後，便持續與不同產業及通路合作，將機器人理財服務推向大眾，今(2022)年3月阿爾發投顧在原本四大模組之外，再推出新的模組 —— 投資健檢，讓使用者可以快速便捷的診斷自身投資組合，了解投資績效、風險和成本，最後給出建議並提供後續諮詢服務，投資健檢服務展現嵌入式金融特點，可融入各平台場景，並可依不同平台需求專屬訂製，使消費者可隨時檢視投資狀況。

近年來，嵌入式金融（Embedded Finance）、場景金融等名詞被廣泛討論，2016到2021年創投公司投資嵌入式金融市場資金從8,900萬美金成長近50倍，來到42.5億美元；根據私募股權公司Lightyear Capital預估，嵌入式金融於2025年能為金融服務業者提供額外2,300億美元收入。

結合場景金融及微服務（Micro-service）讓金融服務無處不在，受惠於 API 串接，讓非金融平台有更多的機會可以與金融科技公司對接，而這樣的改變也讓金融服務更加貼近大眾生活。

亞馬遜 Amazon 憑藉自身能第一線接觸消費者的優勢，開展先買後付（Buy-Now-Pay-Later）支付模式，並透過風險評估提供中、小型商家更便捷地取得的信貸選項；另外，在嵌入式保險業務方面，特斯拉在銷售電動車時亦將保險業務一併承攬，同時透過金融與數據的結合，用駕駛數據來決定保戶的保險費率，進而使保費相對同業便宜2~3成。美國機器人理財公司Acorns在經民眾授權後連上所有卡的消費，在每筆消費中將零頭累積至一定數額後存入Acorns帳號，最後再將這筆錢投資到 ETF，這些範例都是國際上嵌入式金融的最新應用。