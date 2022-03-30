台灣銀行主辦日盛租賃50億聯貸案 今完成簽約

日盛國際租賃委由台灣銀行統籌主辦50億元聯合授信案，已於111年3月30日完成聯貸簽約。簽約儀式假台灣銀行總行舉行，由日盛國際租賃總經理朱志威與台銀總經理許志文共同主持。

本次聯貸案資金用途為償還既有銀行借款暨充實營運週轉金所需，由台灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，邀集土地銀行、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、全國農業金庫、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、高雄銀行、華泰商業銀行、安泰商業銀行及陽信商業銀行等14家金融機構共同參與。本聯貸案原預計募集40億元，在金融同業踴躍參與下，超額認購160%達64億元，最終以50億元為簽約金額，充分顯示金融同業對日盛國際租賃未來發展充滿信心，並對公司營運與獲利表現給予高度的肯定。

日盛國際租賃深耕台灣市場已逾40年，以車輛分期、設備融資租賃與企業長期租車為主要核心業務，並持續多元化發展金融周邊服務，提供企業客戶更具彈性之營運融資管道，是扶植中小企業成長的堅實推手，深受往來客戶之肯定，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於日盛國際租賃持續擴大事業布局，再創營運高峰。