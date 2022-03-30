快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

台灣銀行主辦日盛租賃50億聯貸案 今完成簽約

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

日盛國際租賃委由台灣銀行統籌主辦50億元聯合授信案，已於111年3月30日完成聯貸簽約。簽約儀式假台灣銀行總行舉行，由日盛國際租賃總經理朱志威與台銀總經理許志文共同主持。

本次聯貸案資金用途為償還既有銀行借款暨充實營運週轉金所需，由台灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，邀集土地銀行、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、全國農業金庫、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、高雄銀行、華泰商業銀行、安泰商業銀行及陽信商業銀行等14家金融機構共同參與。本聯貸案原預計募集40億元，在金融同業踴躍參與下，超額認購160%達64億元，最終以50億元為簽約金額，充分顯示金融同業對日盛國際租賃未來發展充滿信心，並對公司營運與獲利表現給予高度的肯定。

日盛國際租賃深耕台灣市場已逾40年，以車輛分期、設備融資租賃與企業長期租車為主要核心業務，並持續多元化發展金融周邊服務，提供企業客戶更具彈性之營運融資管道，是扶植中小企業成長的堅實推手，深受往來客戶之肯定，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於日盛國際租賃持續擴大事業布局，再創營運高峰。

聯貸案 台灣銀行

延伸閱讀

第2季基金投資趨勢／純股票商品 可重押八成

台銀館前分行「懷孕櫃員」確診 北市緊急匡列47人

北市+3...中山區1例、松山區2例 Ct值最低僅14.3

SBL／蓮恩28分13籃板 台銀再勝台啤拉對戰3連勝

相關新聞

謝金河：投資合庫金 報酬率比台積電還好

財信傳媒集團董事長謝金河今（30）日指出，「買合庫（5880）股票，投資報酬率比買台積電（2330）還好！」合庫銀行「全...

防疫保單前3月賣164萬件 理賠破5億元

本土疫情升溫，金管會統計，今年截至3月28日為止整體防疫保單熱賣164萬件、保費收入達新台幣10.49億元，累計理賠金額...

建商購地受「斷金流」政策抑制 首季土地交易5年新低

央行陸續針對建商購地祭出貸款成數限制，日前金管會也全面提高風險權數，等同截斷開發商金流，使建商購地步調趨緩及觀望，根據高...

青安房貸如凍漲 土銀利息收益影響4.5億元

立法院財委會上午審查國營行庫土地銀行今年度預算，多位立委關切青年安心成家房貸利率「凍漲」，對土銀預算影響，土銀表示土銀青...

央行升息青安利率漲不漲？ 財長：本週內應可決定

央行升息牽動青年安心成家貸款利率可能上升，各界期待政府協助減壓，但相關調整需考量眾多因素；對此，財政部長蘇建榮今天表示，...

Line Bank虧損 股東提「先減再增」延長再掏錢時間

Line Bank（連線商銀）開業不到兩年，就因累積虧損22.74億元、快逼近資本額1/3的法定上限，將在今年6月增資1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。