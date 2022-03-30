配合2050淨零碳排 首家國銀啟用刷卡查消費碳排明細
國發會今公布台灣2050淨零排放路徑圖，配合全球淨零碳排趨勢，王道銀行與萬事達卡合作，將碳足跡計算器整合進銀行APP，供民眾查詢消費碳排放明細，只要平均每元碳排消費越低，活存利率可加碼，也發行國內首張追蹤民眾消費碳排放的簽帳金融卡，每元碳排消費越低，可拿到較高現金回饋。
王道銀行是亞太地區、全台首家採用萬事達卡「碳足跡計算器」的銀行。王道銀行董事長駱怡君表示，希望藉由消費碳排放明細功能，發揮金融中介的力量，讓消費者能覺察、進而減少日常消費的碳排放量，提供的活存優惠與刷卡現金回饋，是希望藉由銀行提供的優惠機制，導引消費者減碳行為。
即日起只要是王道銀萬事達卡的卡友，不論新、舊戶，皆可從王道銀網銀、APP中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量。消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，隔年一月起整年新台幣活儲年利率牌告利率加碼0.1%，優惠存款金額無上限。
同時，王道銀也推出「低碳生活卡」，是國內首家由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的的簽帳金融卡。低碳生活卡除國內外不限通路1%現金回饋無上限外，在開啟消費碳排放明細功能後，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動有現金回饋加碼，國內一般刷卡消費兩萬元內現金回饋提高至1.5%，國外一般刷卡消費不限金額現金回饋提高至1.5%。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，「碳足跡計算器」是與瑞典金融科技公司Doconomy合作推出的，採用碳排放精算指數「奧蘭指數」（Åland Index），涵蓋全球含台灣市場99%以上的消費碳排放數據，這是首次在台成功推出亞太第一個「碳足跡計算器」與金融業的合作。
王道銀行是透過萬事達卡的API技術，將碳足跡計算器整合進銀行APP推出「碳足跡明細功能」，及全台第一張以減碳量來決定回饋優惠的「低碳生活卡」，消費者不僅能透過銀行APP精準看見每一筆花費所產生的碳排放量，更可透過減少碳排獲得更好的回饋。
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