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青安房貸如凍漲 土銀利息收益影響4.5億元

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

立法院財委會上午審查國營行庫土地銀行今年度預算，多位立委關切青年安心成家房貸利率「凍漲」，對土銀預算影響，土銀表示土銀青安房貸餘額1,800億元，概算若凍漲、不隨央行升息而調整，利息收入受影響約4.5億元。

不過，因為青安房貸利率凍漲與否，還要等待行政院決定，目前尚未定案，因此也有立委質疑，審查土銀預算依據青安房貸凍漲而同意增列盈餘數減少或取消增列股息紅利等，但此一依據其實未定案，似有不妥。

財政部長蘇建榮對此說明，青安房貸利率調整方案目前行政院還沒確定，且青安房貸是八大公股行庫一起做，不只土銀一家。土銀今年的經營困境跟青安房貸凍漲與否沒有多大關係，重點在土銀的土建融業務量相對高，金管會提高其風險係數，因此土銀必須提高資本適足率，發行次順位債等壓力很大，因此需要委員支持預算編列。

土銀董事長謝娟娟也表示，土銀土建融是核心業務卻要零成長，並連帶影響其他可做的延伸業務商機，例如辦理土建融附帶信託的信託費也因為業務零成長跟著沒得收，土銀土建融市占率將近18%，有5,000億元，限縮之下也就是土銀的業務收入受衝擊，且因應監理趨嚴要增加提列相關備抵呆帳，受影響須增提有15億元備抵呆帳，而資本適足率排全國銀行倒數第六，所以須一直發次債強化資本，央行升息下負擔也會加重，所以土銀今年營運挑戰很大。

土銀 房貸 資本適足率

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