Line Bank虧損 股東提「先減再增」延長再掏錢時間

Line Bank（連線商銀）開業不到兩年，就因累積虧損22.74億元、快逼近資本額1/3的法定上限，將在今年6月增資100億元，這也是純網銀辦增資的首例，據了解，已有Line Bank股東提「先減資再增資」的提議。

據透露，Line Bank日前已一一洽詢原始股東，其中兩大股東，包括持股49.9%的LINE、及25.1%的北富銀，都表達將依持股比例增資，其餘持股僅5%的中信銀、聯邦銀、渣打銀、台哥大及遠傳，也多數表達支持態度。

依照Line Bank規劃，整個增資案細節將在4月拍定，最快6月增資到位，初步增資規模就是100億元。

據了解，已有股東提出「先減資再增資」，此舉有兩大好處，一是未來可容忍再虧損空間較大，二是，未來股東再掏錢增資的時間拉長，據估算，若是先減再增，下次再增資的時間可能落在2024年中，遠比直接增資還晚一年。

依銀行內部估算，目前Line Bank資本額是100億元，若是採直接再增資100億元達200億元，等於虧損1/3、約67億元後、又得再跟股東拿錢，若以到6月底，換算可再虧損空間恐僅剩30餘億元；若是減資後再增資，資本額剩下167~170億元左右，換算可虧損空間逾50億元。

金管會昨公布3家純網銀經營狀況。據1月底統計，Line Bank累計虧損達22.74億元，快要逼近資本額1/3的法定上限，銀行局副局長童政彰說，Line Bank已規畫今年辦增資，目前是往原股東增資做規劃。

Line Bank 是在2021年4月開業，等於開業不到兩年，就因累積虧損逼近1/3，而面臨首度增資。依銀行法規定，銀行虧損達實收資本額1/3就得限期增資。

童政彰說，Line Bank累計虧損22.74億元，主因是一開始就採取積極獲客的政策，要建構自己生態圈為主，相關行銷管銷費用較多。據數據顯示，Line Bank去年底開戶數已達73.26萬戶，是三家純網銀最高。

值得一提的是，昨（29）日才開業的將來銀行，1月底的累積虧損竟達13.84億元，僅次於Line Bank，市場預期，將來銀行恐也得面臨增資的情況。

童政彰解釋，將來銀行才剛開業，累積虧損多是反映人事和基本開銷，如電腦設備等。至於2021年1月初開業的樂天商銀，到1月底累績虧損僅7.05億元，是三家純網銀最少。