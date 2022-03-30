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期交所擴大招募25人 即日起開放報名

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近年來，我國期貨市場蓬勃發展，交易量持續表現亮眼。面對國際競爭，臺灣期交所不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，強化資訊系統安全與效能，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與市場交易。因應業務量持續擴大及配合國內店頭衍生性商品集中結算系統建置與上線，期交所即日起啟動新進人員招募作業，積極延攬優秀人才。

期交所這次共招募25人，徵求熟悉金融產品分析、產業分析、金融機構店頭衍生性商品實務經驗或具風險管理、財務金融等業務經驗的「一般業務人員」；另為提升系統運作效能及強化資通安全防護，延攬「程式開發維護人員」、「資安管理人員」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考，報考資格條件，請參閱甄試簡章。

期交所這次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理第一階段筆試作業，報名期間自2022年3月29日(星期二)起至4月18日(星期一)止，一律於證基會網站採「線上報名」。筆試測驗日期訂於2022年4月30日(星期六)舉行。詳細資訊可至期交所(http://www.taifex.com.tw)或證基會網站（http://www.sfi.org.tw）查詢或電洽02-2357-4363證基會測驗中心林先生。

期交所 期貨

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