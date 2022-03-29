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薰衣草條款月底上路 調漲保費要符合四要件

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

宏泰人壽先前因不當調漲保費挨罰，金管會今（29）日宣布，修改「保險商品銷售前程序作業準則」已完成預告，明定保險業未來若調整費率須符合四要件，包括漲價前三個月要通知要保人調整內容、保險商品費率調整備查文件應含配套措施等，新制預計3月31日生效。

宏泰人壽2018年12月開賣的「薰衣草醫療健康保險附約」，備受保戶青睞，但在2021年5月宣布續保保費大漲逾一倍，引發反彈，金管會經查後發現調整費率欠缺合理性、公平性，除開罰120萬元外，並要求恢復原費率，為國內保險史上首宗因調漲保費而遭金管會勒令調回原費率的案件。

金管會保險局副局長張玉煇表示，為強化保險業開發保險商品的費率釐訂及個人健康保險與傷害保險商品調整費率的控管機制，以保障保戶權益，已完成修訂「保險商品銷售前程序作業準則」，如今預告期屆滿，預計月底發布新規定。

「保險商品銷售前程序作業準則」這次修正有四大方向，一為保險業調整費率應擬訂向要保人說明的費率調整內容，且以新費率計收保險費時點的3個月前，通知要保人費率調整內容，並要求所屬人員及合作銷售通路，充分向要保人說明。

二為保險業稽核單位應查核確認保險業所屬業務員確實有履行新契約銷售時對要保人說明費率調整機制，及確認保險業有要求合作銷售通路確實履行；三為明定保險業費率釐訂引用國內外經驗資料，應先以國內最近三至五年統計資料為主。

四為保險商品調整費率備查送審文件，應包含費率調整配套措施計畫，如費率調整方法、費率增加或減少的合理性說明、費率增加或減少幅度符合公平性、合理性及適足性分析、保險業對總稽核所出具保險招攬人員於銷售時已對要保人說明費率調整機制的聲明書、對保戶服務人員及申訴處理人員的教育訓練計畫等文件。

保險 金管會 宏泰人壽

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