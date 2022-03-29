「鯰魚」來了！將來銀行今開業 三家純網銀好康比一比

純網銀「國家隊」將來銀行今（29）日正式開業，端出「帳號自由選」、「口袋」與「N倍券」三大服務，及1年期定存利率1.5%、刷卡消費可享最高5%回饋，1.58%低利信貸等六大優惠吸引客戶目光；同為純網銀的LINE Bank、樂天商銀也祭出3%高利存款、1.45%低利貸款與點數回饋等開戶好禮，迎戰將來銀行。

將來銀行總經理許柏林今日指出，今年底前目標用戶數50萬，開業兩個月內要達到十萬，與中華電信（2412）、全聯PX Pay的生態圈合作預計6月啟動。接下來的首要之務是爭取中華電信、全聯的薪轉戶，「身為一條『國產鯰魚』，我們需要大股東的養分」。將來銀行計畫下半年開辦保險、外匯與信託等業務，第3季底先推保險，10月是外匯，並力拚今年底前開辦信託業務。

將來銀行今日開業記者會上金融、產業「大咖」雲集，包括中華電信董事長謝繼茂、兆豐金（2886）董事長張兆順、全聯實業董事長林敏雄、新光人壽總經理黃敏義、關貿網路（6183）董事長張陸生、銀行公會理事長呂桔誠、聯卡中心董事長劉燈城、財金資訊董事長林國良、一卡通董事長李懷仁等均到場共襄盛舉。

將來銀行端出的三大服務，除提前上線的「帳號自由選」，首創可讓國人自選10碼銀行帳號，短短兩周吸引四萬多名客戶註冊外，還有「口袋」，在主帳戶下最多可開立九個「口袋」，用戶可自行替各口袋命名及更名、自訂存款目標進行理財；第三則是「N倍券」，搭配活存口袋後，利息將有效放大，用戶可自行決定啟用N倍券的時間，在牌告利率上疊加N倍券，幫特定活存口袋加息。

將來銀行也祭出六大開業優惠，除提供活存0.8%金額無上限、1年期定存利率1.5%、半年期定存利率1.2%優惠外，5月底前使用「將將卡」刷卡消費，可享最高5%回饋，還可搭配將來銀行N點1點抵1元、消費全額即時折抵；在信貸的部分，將來銀行也推出利率1.58%起的限時信貸，提供消費者更有力的資金取得管道。