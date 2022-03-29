史上最重！ 這家投顧董事長遭解職 再加罰300萬

丹尼爾投顧違規將千萬元的公司資金，貸給陳姓董事長，也未經核准仲介外國公司賣商品給國內金融業、及變更營業處所，陳姓董事長及業務員更兼職自家轉投資公司職務等五大缺失，金管會宣布解職陳姓董事長、再加罰300萬元。

這也是史上金管會對投顧公司祭出300萬元最高罰緩，顯示丹尼爾投顧缺失嚴重。

過去金管會在2014年、2017年、及2020年，都曾各解職君安投顧、聯華投顧、及益高投顧董事長，等於過去平均每三年就會有投顧董事長違規遭解職，這次僅睽違兩年、2022年又有一名投顧董座被解職。

依照規定，解職後，三年內都禁止回鍋金融圈。而過去遭解職董事長的投顧，至今僅君安投顧繼續營業，聯華和益高都已解散。

證期局副局長蔡麗玲說，投信顧公會對投顧公司做檢查時，發現丹尼爾投顧有五大違規，一是2018~2019年屢犯將公司資金貸給自家公司陳姓董事長，「陳姓董事長這個月借、下個月還，陸續借了又還，由陳姓私用，影響公司經營甚鉅」。

據調查，2018年丹尼爾貸了90萬給陳姓董事長，當時做糾正且資金也歸還，2019年卻又貸了1510萬元，蔡麗玲說，依規定，金融機構資金須用於營業所需，不能貸與他人，丹尼爾已屬累犯。

二是，該陳姓董事長協助外國資產公司、仲介該公司商品，賣給國內金融機構，蔡麗玲說，丹尼爾投顧未經核准就接受外國公司委任，且全都是由董事長主導，認為董事長適任性已有問題。

三是，丹尼爾未經核准變更營業處所、四是該營業處所也未獨立使用。蔡麗玲說，依規定，營業處所搬遷需要經過核准才可以變更，但丹尼爾尚未核准前就自己搬了，且新營業處所沒有獨立使用，是與陳姓董事長持股其他公司共用。

五是，丹尼爾投顧竟允與業務人員兼任其他公司職務，且陳姓董事長擔任丹尼爾投顧研究部門主管期間也兼任自己公司的職務，等於一套人馬兩家公司共用。

蔡麗玲說，投顧人員需要專任，丹尼爾投顧其他業務人員兼任，董事長自己本人也去擔任自己持股其他公司的職務，且是明知故犯，因此開罰。

丹尼爾投顧是2011年成立，目前包括董事長，登記業務共五人。