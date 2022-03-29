不堪虧損！Line Bank開業不到兩年喊增資 純網銀首例

Line Bank（連線商銀）開業不到兩年，就因虧損22.74億元、快逼近資本額1/3、最快今年底得辦增資，這也是純網銀辦增資的首例。

值得一提的是，29日才開業的將來銀行，1月底的累積虧損竟達13.84億元，與Line Bank僅差近9億元，市場預期，將來銀行可能成為繼Line Bank後，第二家也會快速面臨增資的純網銀。

據金管會1月底統計，Line Bank累計虧損已達22.74億元，快要逼近虧損1/3的法定上限，金管會銀行局副局長童政彰說，Line Bank已規畫今年底前會辦增資，目前是往原股東增資做規劃。

Line Bank是在2021年4月開業，等於開業不到兩年，就面臨首度增資的情況。

童政彰說，Line Bank累計虧損22.74億元，主因是一開始就採取積極獲客的政策，要建構自己生態圈為主，相關行銷管銷費用較多，目前往原股東增資做規劃。

相較也是2021年1月初開業的樂天商銀，累績虧損僅7.05億元，童政彰說，因每家策略不同，各家都有不同商業經營，金管會都給予尊重。

至於將來銀行累積虧損13.84億元，童政彰說，將來銀行才剛開業，累積虧損多是反映人事和基本開銷，如電腦設備等。