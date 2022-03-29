快訊

「再也不值得信賴」俄羅斯不歡迎歐美參與對烏和平談判

陸留學生入境澳洲時遭遣返 手機內幾張相片竟成關鍵原因

台銀館前分行行員確診 已全面消毒、全體同仁篩檢

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
本土疫情拉警報，台灣銀行證實，該行館前分行一名懷孕的行員確診，該行已緊急採取一系列的應變措施。圖／截自Google Map
本土疫情拉警報，台灣銀行證實，該行館前分行一名懷孕的行員確診，該行已緊急採取一系列的應變措施。圖／截自Google Map

本土疫情拉警報，台灣銀行證實，該行館前分行一名懷孕的行員確診，該行已緊急採取一系列的應變措施。

台銀館前分行今（29）日貼出公告指出，本行館前分行因同仁新冠肺炎PCR陽性，基於保障客戶健康安全，已於3月28日完成行舍全面清潔消毒，並請全體同仁進行篩檢，因配合匡列接觸者居家隔離，分行採最低營運規模提供服務，客戶可選擇至台銀臨近服務據點辦理業務。

台銀呼籲，防疫期間，客戶請多利用ATM網路銀、隨身銀行APP及網路ATM等各項低接觸的金融交易服務。

台銀今天證實台北巿中正區館前分行1名櫃員確診，昨天接獲消息已進行全面消毒，與確診櫃員密切接觸的16名人員居家隔離，台銀並調配人力支援館前分行，今天營業不受影響。

台銀指出，館前分行有1名櫃員確診，這名行員24日正常上班，25日休假，27日在家中發燒，快篩呈陽性；被送往醫院並進行PCR檢測，檢測結果呈陽性，入院內隔離治療。

台銀進一步說明，館前分行全體超過40名人員昨天進行PCR檢測，皆為陰性，與確診櫃員密切接觸的16名同仁也已居家隔離。

台銀

延伸閱讀

彰化夫妻感染源待查 自營商參加寵物展南北跑

險中消費詐騙老哏 台中婦緊張ATM操作錯誤反保住老本

台銀館前分行1名懷孕櫃員確診 全行PCR陰性照常營業

基隆擴大篩檢斬斷社區傳播鏈 7區全設PCR快速篩檢站

相關新聞

丹尼爾投顧5大違規 金管會罰300萬、命令董事長解職

金管會今天宣布丹尼爾投顧有5大違反法令事項，包含持續將公司資金貸予董事長陳文煌作為私用，對此金管會處以新台幣300萬元罰...

台銀館前分行行員確診 已全面消毒、全體同仁篩檢

本土疫情拉警報，台灣銀行證實，該行館前分行一名懷孕的行員確診，該行已緊急採取一系列的應變措施。

新安東京產、中壽聯盟 壽險業務員可賣車險、住宅火險

國內首宗跨集團產壽險合作案，新安東京海上產險今（29）日宣布，與中國人壽締結策略聯盟，將在銷售與服務上形成策略夥伴，為1...

3分鐘線上迅速開戶！將來銀行祭6大開業優惠 定存利率最高1.6% 刷卡最高5%回饋

科技金融正夯，純網銀再添一家！將來銀行挾著中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等多元股東的優勢，今...

將來銀行今開業 推出1.5%高利定存、刷卡5%回饋

將來銀行今宣布正式對外開業，首波推出8大服務，包含帳號自由選、利息放大N倍券、點數「將來點」等，並推出一年期定存1.5%...

樂天銀推刷卡消費同時存高利 ：年利1%無上限、最高3%

純網銀動起來，力抗通膨，純網銀樂天國際銀行今（29）日宣布，存戶刷樂天信用卡達指定條件就享活儲年利率1%無上限、最高3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。