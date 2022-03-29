台銀館前分行行員確診 已全面消毒、全體同仁篩檢

本土疫情拉警報，台灣銀行證實，該行館前分行一名懷孕的行員確診，該行已緊急採取一系列的應變措施。

台銀館前分行今（29）日貼出公告指出，本行館前分行因同仁新冠肺炎PCR陽性，基於保障客戶健康安全，已於3月28日完成行舍全面清潔消毒，並請全體同仁進行篩檢，因配合匡列接觸者居家隔離，分行採最低營運規模提供服務，客戶可選擇至台銀臨近服務據點辦理業務。

台銀呼籲，防疫期間，客戶請多利用ATM網路銀、隨身銀行APP及網路ATM等各項低接觸的金融交易服務。

台銀今天證實台北巿中正區館前分行1名櫃員確診，昨天接獲消息已進行全面消毒，與確診櫃員密切接觸的16名人員居家隔離，台銀並調配人力支援館前分行，今天營業不受影響。

台銀指出，館前分行有1名櫃員確診，這名行員24日正常上班，25日休假，27日在家中發燒，快篩呈陽性；被送往醫院並進行PCR檢測，檢測結果呈陽性，入院內隔離治療。

台銀進一步說明，館前分行全體超過40名人員昨天進行PCR檢測，皆為陰性，與確診櫃員密切接觸的16名同仁也已居家隔離。