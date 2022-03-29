中壽攜手新安東京產險 首宗跨集團產壽險策略聯盟

保險業首創，新安東京海上產險今天宣布與中國人壽（2823）締結策略聯盟，兩家公司將在銷售與服務上形成策略夥伴，在確保客戶資料安全的前提下，擴大保險服務範疇，成為首宗跨集團產壽險合作案，協助民眾降低或轉嫁生活中可能面臨的風險，讓珍貴的財產或人身擁有心安的保障。

新安東京海上產險董事長陳忠鏗表示，本次雙方合作奠基在「優勢互補 互利互惠」的原則下，為廣大且專業的中壽業務人員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照，爾後中國人壽業務人員也可同時銷售產險商品。

換言之，未來客戶可透過中壽業務人員買到新安東京海上產險的產險商品，新安東京海上產險的服務觸角則透過中壽業務人員延伸更廣，擴大服務渠道與力道，讓新安東京海上產險服務網絡更加綿密。

合作初期民眾可透過中壽業務人員購買新安東京海上產險之汽（機）車險、住宅險等商品後，若不幸發生交通事故，將由新安東京海上產險提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、Line@雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等多項領先業界的創新保險服務。

同時，新安東京海上產險也將持續在落實資訊安全及確保客戶權益的前提下，善用大數據等技術，開發獨特保險商品、精進數位保險服務，以虛實相輔的策略，完善保險服務，滿足客戶多樣化的需求。

據了解，中壽本身有1.5萬業務大軍，雙方合作之後，對於產險業務人力向來精簡的新安產險，未來中壽只要有一成的業務人員登錄新安產險執照，就等於多了1500名業務大軍。