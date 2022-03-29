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永豐金證券展開千人健行活動 一起愛家愛地球

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
防疫健康齊步走，永豐金證券展開千人健行活動，員工福委會並製送豐存股亮麗精美口罩，在周六清晨一起走向戶外，走出活力、防疫與健康。圖／永豐金證券提供
防疫健康齊步走，永豐金證券展開千人健行活動，員工福委會並製送豐存股亮麗精美口罩，在周六清晨一起走向戶外，走出活力、防疫與健康。圖／永豐金證券提供

防疫健康齊步走，永豐金證券舉辦千人健行活動，3月底由台北景美溪水岸展開第一場活動，全程健走3.3公里，吸引員工及家屬共逾千人報名，員工福委會並製送豐存股亮麗精美口罩，今(2022)年在3月26日（周六）清晨一起走向戶外，走出活力、防疫與健康。

永豐金證券表示，隨國內疫情發展為員工打造滾動式健康促進活動，去年疫情嚴峻分流居家工作期間，舉辦「豐減重，樂活賽」鼓勵同仁在家不要變胖獲熱烈響應；今年台灣疫情趨緩，以低運動門檻的健行活動為敲門磚，鼓勵大家養成運動好習慣，這是永豐金證券落實運動企業的承諾。

大台北地區超過1000位同仁及眷屬報名，千人在景美到公館的河濱步道健走3.3公里，健行活動老少咸宜又可增進同仁感情，大小朋友一起在水岸邊享受週六的晨曦與活力，以運動健走守護健康與家庭才有本錢打拚事業。

健行活動並結合環保愛地球落實綠色生活推動，宣導運動自帶水壺減少一次性垃圾，活動中並邀請同仁針對生活中的綠行動，如：隨手關閉不必要的電燈、自備環保餐具等，進行響應登錄。期待在生活中的小動作，讓永豐金證券的家人們都能成為綠色行動尖兵，為地球環保永續盡一份心力。

永豐金證券推動三球（桌球、羽球、保齡球）運動已成為企業傳統特色，今年更以健行活動要將運動觸角擴及全體同仁及家屬；永豐金證券健行活動擬於全台舉辦四場，3月26日由台北景美溪水岸揭開序幕，4月高雄港區健走巡禮、5月台中大坑步道、6月新竹十八尖山，預計超過2,000人參與。

永豐金證券表示，人才是公司最珍貴的資本，公司能持續成長倚靠優秀人才團隊，永豐金證券重視員工的健康照護，除了社團活動、運動推廣，每兩年員工健康檢查，安排醫生臨場諮詢提供同仁健康改善建議及關注要項；工作中或生活上遇到法律、健康、心理、人際問題，都可以致電24小時EAP專線尋求專業諮詢及意見；搭配完善的團體保險、休假制度（如疫苗接種假）、員工持股信託，打造令人稱羨的理想工作環境。目前MA（儲備幹部）及STP（財富管理人才儲備計畫）正積極招募中，歡迎應屆畢業或畢業兩年內之人才，踴躍報名，加入永豐金的大家庭。

永豐金 健走

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