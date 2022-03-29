快訊

疫情多點爆發「是警訊」為何不升級？陳時中這樣說

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「下巴掉下來」實情曝光

響應信託2.0 銀行業積極培養信託專業人員

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新銀行響應信託2.0。圖／台新提供
台新銀行響應信託2.0。圖／台新提供

響應金管會提倡「信託2.0」，為防範高齡剝削、保障銀髮族的權益，台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮今表示，台新銀行積極進行跨單位合作，整合通路、人資及信託單位的資源，規劃信託專業培訓課程，並採線上授課方式進行，讓培訓同仁能彈性運用時間完成基礎概念與進階實務的信託課程。

台新銀指出，首批課程預計於今年3月底完成，屆時將有將近250位前線通路人員取得「信託業務專員」資格，在台新銀行全臺分行擴展信託服務觸角，提供民眾更全面的信託服務及產品。

臺灣已邁入高齡社會，65歲以上的老年人口已占總人口16%，並預計於2025年轉為超高齡社會，屆時老年人口占比將超過20%。

陳欣珮補充，台新銀行的「信託業務專員」深入了解民眾需求後，結合信託專業能力，規劃出符合需求的信託方案，達成民眾財富傳承或保全等目的。台新銀各前線通路人員、信託產品經理、理財諮詢師等專家團隊共超過160位同仁熱烈參與兼具愛心與關心的「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，將於今年5月以包班的方式參訓。

除了台新銀行，合庫銀行也在今年宣布，第一屆「高齡金融規劃顧問師」誕生，合庫銀行取得顧問師專業資格人數122人占本屆比率達20%，為全臺第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。

永豐銀行則組成信託2.0專案小組、積極培育專業人才，於分行通路推動「信託種子培育計畫」，安排近百名員工參加「高齡金融規劃顧問師」培育課程，打造符合客戶資產、安養規劃的理財與信託方案。同時，永豐銀行也戮力推動跨業結盟、增訂人員推廣信託商品獎勵制度、於全台舉辦家族傳承講座厚植同仁專業知識、針對一般民眾舉辦信託教育講座等。

台新 老年人口

延伸閱讀

陳水扁上節目護妻 「吳淑珍不會理財 但絕非貪汙犯罪」

陳柏惟和吳斯懷共通點找到了 竟都是高端疫苗股東

信託公會攜手全律會 推廣多元信託

月內第2次 大陸央企接手恒大項目

相關新聞

將來銀行開業記者會 金融產業大咖雲集

將來銀行今（29）日舉行開業記者會，現場金融產業大咖雲集，包括銀行公會理事長呂桔誠、中華電信（2412）董事長謝繼茂、全...

新安東京產、中壽聯盟 壽險業務員可賣車險、住宅火險

國內首宗跨集團產壽險合作案，新安東京海上產險今（29）日宣布，與中國人壽締結策略聯盟，將在銷售與服務上形成策略夥伴，為1...

3分鐘線上迅速開戶！將來銀行祭6大開業優惠 定存利率最高1.6% 刷卡最高5%回饋

科技金融正夯，純網銀再添一家！將來銀行挾著中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等多元股東的優勢，今...

將來銀行今開業 推出1.5%高利定存、刷卡5%回饋

將來銀行今宣布正式對外開業，首波推出8大服務，包含帳號自由選、利息放大N倍券、點數「將來點」等，並推出一年期定存1.5%...

樂天銀推刷卡消費同時存高利 ：年利1%無上限、最高3%

純網銀動起來，力抗通膨，純網銀樂天國際銀行今（29）日宣布，存戶刷樂天信用卡達指定條件就享活儲年利率1%無上限、最高3%...

將來銀行開業 中華電力挺 謝繼茂：放眼數位金融新商機

中華電信（2412）轉投資的純網銀將來銀行於今(29日)宣布正式開業，中華電信以最大股東身分出席記者會，中華電信董事長謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。