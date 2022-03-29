響應信託2.0 銀行業積極培養信託專業人員

響應金管會提倡「信託2.0」，為防範高齡剝削、保障銀髮族的權益，台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮今表示，台新銀行積極進行跨單位合作，整合通路、人資及信託單位的資源，規劃信託專業培訓課程，並採線上授課方式進行，讓培訓同仁能彈性運用時間完成基礎概念與進階實務的信託課程。

台新銀指出，首批課程預計於今年3月底完成，屆時將有將近250位前線通路人員取得「信託業務專員」資格，在台新銀行全臺分行擴展信託服務觸角，提供民眾更全面的信託服務及產品。

臺灣已邁入高齡社會，65歲以上的老年人口已占總人口16%，並預計於2025年轉為超高齡社會，屆時老年人口占比將超過20%。

陳欣珮補充，台新銀行的「信託業務專員」深入了解民眾需求後，結合信託專業能力，規劃出符合需求的信託方案，達成民眾財富傳承或保全等目的。台新銀各前線通路人員、信託產品經理、理財諮詢師等專家團隊共超過160位同仁熱烈參與兼具愛心與關心的「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，將於今年5月以包班的方式參訓。

除了台新銀行，合庫銀行也在今年宣布，第一屆「高齡金融規劃顧問師」誕生，合庫銀行取得顧問師專業資格人數122人占本屆比率達20%，為全臺第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。

永豐銀行則組成信託2.0專案小組、積極培育專業人才，於分行通路推動「信託種子培育計畫」，安排近百名員工參加「高齡金融規劃顧問師」培育課程，打造符合客戶資產、安養規劃的理財與信託方案。同時，永豐銀行也戮力推動跨業結盟、增訂人員推廣信託商品獎勵制度、於全台舉辦家族傳承講座厚植同仁專業知識、針對一般民眾舉辦信託教育講座等。