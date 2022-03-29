台灣人壽網投壽險銷量翻倍成長 稱霸業界

台灣人壽表示，其網路投保壽險銷量今年創下佳績，在熱門商品「e定保定期壽險」的帶動下，網路投保壽險保費收入，勇奪業界之冠。

台灣人壽更攜手基富通公司的好好退休準備平台，提供定期壽險、小額終老、重大疾病險等網投商品，2021年的總保費收入，也創下業界第一，顯示台灣人壽依客戶需求創新網投商品，深受民眾肯定。

根據台灣人壽調查發現，網路投保壽險的保戶年齡集中在35至40歲，平均年投保保費為6,263元，其中近七成保戶原就持有壽險保單，會再上網投保是為了補足保障。

購買壽險的保戶中，50%都是投保e定保定期壽險，進一步分析， e定保定期壽險的保戶，38%會加保附約，附約又以汽機車的意外身故保障最為熱門。

網投保戶相當重視商品CP值，台灣人壽推出的e定保定期壽險，具有輕保費高保障、彈性附約、可續保至最高65歲等三大特色，網投族可依個人需求，用較低保費補足保障。

這張保單，年繳不到千元的低額保費，可享百萬保障，更可彈性附加四種附約，如傷害險「Fun心保傷害保險附約」、意外險「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」、燒燙傷「Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」，及骨折「Fun心生活骨折傷害保險附約」等定期險附約，客製符合個人的保險解方。

以35歲上班族李小姐投保台灣人壽的e定保定期壽險為例，一年保費只要700元，就有100萬身故或失能保障，保障槓桿效益大。

如果李小姐每年再多加471元加購附約，就再有燒燙燒25萬、骨折傷害5萬，及最多100萬元的意外身故保障，一張保單多種保障，超值又划算。

為響應金管會政策，2021年9月台灣人壽加入基富通的好好退休準備平台，線上推出定期壽險、小額終老、重大疾病等保障型商品，民眾可依人生不同階段檢視自身需求，建立完整保險防護。

台灣人壽於好好退休準備平台，2021年的總保費收入創下業界第一。

為回饋保戶，即日起至4月30日，只要在台灣人壽網路投保網站，首次投保一年期壽險就有機會抽中Switch主機。

若至台灣人壽網路投保專區或基富通公司的好好退休準備平台的任一平台，投保任一壽險商品，不限投保金額及保費就可抽iPhone13，一張保單有一次抽獎機會，買越多張中獎機會越大。