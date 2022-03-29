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富邦證券榮獲財訊四大獎 連五年勇奪最佳財富管理獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券榮獲《財訊》財富管理四大獎，並連五年勇奪「最佳財富管理獎」，由富邦證券總經理郭永宜(右)代表領取獎項。(富邦證券/提供)
富邦證券榮獲《財訊》財富管理四大獎，並連五年勇奪「最佳財富管理獎」，由富邦證券總經理郭永宜(右)代表領取獎項。(富邦證券/提供)

精準掌握金融趨勢，以客戶需求出發，提供貼心、優質的服務，富邦證券再度榮獲《財訊》雜誌「2022財富管理大獎」肯定，第五度蟬聯最佳財富管理獎最高榮耀，並囊括最佳服務獎、最佳數位智能系統、最佳平面行銷獎四項大獎，為富邦證券金字招牌再添傲人成績。富邦證券從資產配置角度規劃商品，深耕數位金融服務，提供精準客製化的貼心服務，是富邦證券持續領先的關鍵。

富邦證券總經理郭永宜表示，財富管理就是要協助客戶資產增值，因應金融情勢變化，即時提供客戶最適合的商品組合建議，以2021年為例，富邦證券掌握前瞻且精準的投資脈動，以股優於債的投資主軸，協助客戶提早調整資產配置，轉以股票型商品為主，成功掌握股市多頭契機。

富邦證券也積極將金融科技與服務結合，推出零接觸的各項數位化服務，並透過客戶的反饋持續優化線上交易系統，提供客戶有感的數位創新，2021年線上開戶人數較2020年大幅成長82%，且99%都是使用網路交易。同時，富邦證券重磅推出選股APP富邦智選股，透過不同面向的參考指標，讓投資人輕鬆挑選專屬好股。富邦證券積極致力提升顧客數位體驗及服務，也榮獲最佳數位智能系統及最佳服務二項大獎肯定。

郭永宜指出，除了數位體驗及服務，「人」更是富邦證券財富管理的關鍵。富邦證券營業員致力與客戶建立長期的信任關係，同時，秉持公平待客原則，以客戶需求為導向，依據客戶的投資屬性及需求，規劃適切的商品，協助客戶資產配置最佳化，並針對市場、產品進行定期檢視與追蹤。當市場有較劇烈波動時，透過敏捷的市場事件通知及風險監控，以簡訊、EDM或通訊軟體搭配營業員即時與客戶聯繫，主動提供市場動向，提供完善售後服務，這樣的用心服務贏得客戶的信任，並成為客戶理財的最佳夥伴。

富邦證券也積極建立金融友善環境，郭永宜表示，目前已領先業界於全台33家分公司開辦手語翻譯服務，成為「第一家擁有手語翻譯服務」的券商，真人、視訊雙軌服務機制，為聽語障朋友帶來暖心且最有感的金融服務。此外，為協助各年齡層的客戶掌握投資要點與注意風險，富邦證券也持續提供平易近人的影音服務，未來亦將加入英語等多國語言字幕，提供外籍人士順暢的觀看體驗。

公平待客原則是富邦證券的全體員工共同遵循之價值與準則，「以客戶為中心」是富邦證券經營財富管理業務的核心，透過專業職能嚴選金融商品，掌握市場投資脈動，把關客戶投資風險，由客戶反饋持續創新數位體驗，串聯線下與線上提供24小時不打烊服務，持續為客戶開創財富管理新價值。

富邦證券以客戶需求出發掌握金融趨勢，串聯實體與數位打造客製化的貼心服務。圖右為富邦證券總經理郭永宜，左為資深副總蘇鐘淦。(富邦證券/提供)
富邦證券以客戶需求出發掌握金融趨勢，串聯實體與數位打造客製化的貼心服務。圖右為富邦證券總經理郭永宜，左為資深副總蘇鐘淦。(富邦證券/提供)

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