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樂天銀推刷卡消費同時存高利 ：年利1%無上限、最高3%

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

純網銀動起來，力抗通膨，純網銀樂天國際銀行今（29）日宣布，存戶刷樂天信用卡達指定條件就享活儲年利率1%無上限、最高3%優惠，樂天卡友新開存款帳戶後任刷一筆再拿400元刷卡金。

央行今年3月啟動升息，樂天國際銀行為了讓客戶可以更輕鬆地享受高利優惠，自3月26日起，加碼推出新方案，讓客戶刷卡消費的同時也能同時存高利。

樂天銀指出，存戶刷樂天信用卡消費，當期帳單應繳金額達1萬元以上，次月可享有年利率1%活儲優惠，無存款金額上限，若帳單應繳金額達2萬元以上（含），可享帳戶餘額10萬元內年利率2%、超過10萬年利率1%無上限優惠，若帳單應繳金額達3萬元以上（含），可享帳戶餘額10萬元內年利率3%、超過10萬年利率1%無上限優惠。對於已經習慣透過超商繳信用卡帳單或轉帳繳費的小資族，這次只要達到刷卡門檻就能輕鬆賺高利。

樂天國際銀行表示，身為樂天生態圈的一員，未來還會持續提供更好的線上金融服務並連結樂天生態圈的優惠，讓樂天會員能在樂天國際銀行、樂天信用卡、樂天桃猿棒球隊、樂天Kobo享受1+1>2的超值優惠。

樂天 信用卡 刷卡

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