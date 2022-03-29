快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將來銀行開業 中華電力挺 謝繼茂：放眼數位金融新商機

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
將來銀行今日開業，大股東中華電信力挺，未來深度策略合作，獲客、黏客，並開拓金融科技服務，建構夥伴關係。中華電信董事長謝繼茂（右）、將來銀行董事長鍾福貴（左）。記者黃晶琳／攝影
將來銀行今日開業，大股東中華電信力挺，未來深度策略合作，獲客、黏客，並開拓金融科技服務，建構夥伴關係。中華電信董事長謝繼茂（右）、將來銀行董事長鍾福貴（左）。記者黃晶琳／攝影

中華電信（2412）轉投資的純網銀將來銀行於今(29日)宣布正式開業，中華電信以最大股東身分出席記者會，中華電信董事長謝繼茂表示，將以資安、大數據與AI技術領域的經驗優勢，持續投入資源，進行雙方合作，共同打造數位金融生態圈，為消費者創造更便利、更可靠的數位生活新將來，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信於將來銀行籌備期間即投入資安技術與人才強項優勢，協助建置相關資安監控系統、認證及備援演練等機制。

中華電信是將來銀行最大股東，中華電信強調，將持續扮演投資者與合作夥伴角色，就獲客、黏客、金融科技服務、建構夥伴關係等面向，與將來銀行進行深度策略結盟，為消費者帶來最便利及安全的純網銀服務。

放眼未來，中華電信表示，秉持廣結盟方針，攜手國內外眾多跨領域合作夥伴推動產業創新,進而提升國家整體產業競争力。

針對將來銀行開業布局，中華電信表示，正與將來銀行研擬合作方案，提供用戶更多元豐富的數位生活服務；隨著將來銀行各項金融服務陸續推出，可望進一步融合中華電信HamiPoint點數生態圈，更好的金融服務體驗，達到共好雙贏目標。

中華電信表示，擁有堅強的資安團隊，並將以客戶數及大數據為合作基礎，攜手將來銀行金融創新以獲客，期待透過金融生態圈的助力，開展如創新管理等項目，豐富自身的電信服務樣貌以黏客，為民眾迎向智慧生活新里程。

中華電信 將來銀行 資安

延伸閱讀

中華電挺新創 鎖定三應用

他害中華電列3千多萬呆帳 又騙4人共百餘萬

電信業整併重回三強鼎立 中華電：競爭不減反增

圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢

相關新聞

將來銀行開業記者會 金融產業大咖雲集

將來銀行今（29）日舉行開業記者會，現場金融產業大咖雲集，包括銀行公會理事長呂桔誠、中華電信（2412）董事長謝繼茂、全...

將來銀行今開業 推出1.5%高利定存、刷卡5%回饋

將來銀行今宣布正式對外開業，首波推出8大服務，包含帳號自由選、利息放大N倍券、點數「將來點」等，並推出一年期定存1.5%...

樂天銀推刷卡消費同時存高利 ：年利1%無上限、最高3%

純網銀動起來，力抗通膨，純網銀樂天國際銀行今（29）日宣布，存戶刷樂天信用卡達指定條件就享活儲年利率1%無上限、最高3%...

將來銀行開業 中華電力挺 謝繼茂：放眼數位金融新商機

中華電信（2412）轉投資的純網銀將來銀行於今(29日)宣布正式開業，中華電信以最大股東身分出席記者會，中華電信董事長謝...

富邦產網路投保寵物醫療險 免自負額不限理賠次數

寵物是家庭中重要的一份子，毛小孩的陪伴帶來許多慰藉與溫暖，但若生病或意外需要手術或住院治療，沒有健保的補助之下，飼主得支...

【專家之眼】俄烏戰局方興未艾，英美同舟幣圈納管

日昨中央銀行在今年三月份的理監事會議，針對「國際間比特幣自動櫃員機（BTM）的發展現況、風險與監管議題」提出報告，並就街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。