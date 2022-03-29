公教長照團險 國泰人壽第三度得標

國泰人壽今(29)日表示，第三度標得行政院公開徵選公教人員及其親屬的長期照顧保險自費方案，團險年繳保費僅需1,500元，就享有最高198萬元的長照理賠保障。

今年還新增特定傷病，及理賠方式能選擇實物給付的兩大特點，為公教人員提供全方位保障。

國泰人壽表示，即日起，提供全國公教人員及其配偶、子女、父母，包含配偶的父母，專屬享有長照保障至終身的國泰人壽心守護公教長期照顧終身健康保險，及1年期團體長照險國泰人壽心守護公教團體長期照顧健康保險等兩款商品，打造公教人員及其親屬完整的長照保障。

此次公教人員的兩款長照專屬商品，保障內容不僅著重長照狀態的保障，還增加特定傷病的理賠特色，讓保障範圍更全面。

該專案也新增實物給付型保單，一旦發生長照需求，可選擇保險金理賠或長照服務，後者指長期照顧及特定傷病理賠擇一給付。

國泰人壽建議，公教人員可依下列二個面向來選擇該專案商品。

一、不分年齡、性別及職業類別，「心守護公教團體險」均一價。

心守護公教團體險為1年期的長照保障，以保額1萬元為例，凡公教人員本人不分年齡、性別及職業類別，保費1年只要1,500元。

繳費期間若符合長照及特定傷病理賠條件，理賠金額最高198萬元，長期照顧復健保險金一次給付6萬元、長期照顧分期保險金1年給付12萬元，最久給付16年，彈性設計補強長照保障，CP值超高。

二、同時兼顧經濟考量及保障需求。

依中華民國家庭照顧者關懷總會定期調查長照支出，推估每個月的受照顧者支出大約3萬~7萬元。

為符合長照費用的需求，建議可投保心守護公教個險3萬元保額，以35歲為例，男性、女性年繳保費分別為2萬8,350元、4萬2,270元，平均月繳不用4,000元，就可擁有長照分期保障每年36萬元(最多16年)，相當於每月3萬元理賠額度。

若想強化在職期間的保障，只要多加3,000元，即可加保1年期心守護公教團體險2萬元保額，團險保障期間內，長照分期保障額外享有每年24萬元(最多16年)，相當於每月2萬理賠額度，如此一來便可大大減輕家人的負擔，也不會讓龐大長照費用影響退休生活品質。