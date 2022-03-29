價值股搭配成長股 兩檔ETF買氣旺
5G及ESG主題，自去年起即成為台股投資人關注的主軸，延續至今年整體趨勢並未改變。根據臺灣證券交易所資料統計至3月25日，近2個月台股ETF成交量排行榜的前兩名，即分別由兩檔ESG及5G主題的ETF所佔據，分別為國泰永續高股息ETF（00878）與國泰台灣5G+ ETF（00881）。
以規模變化觀察，該兩檔ETF的規模合計突破1,000億元新台幣大關，達1,020.2億元，持續締造新里程碑，其中國泰永續高股息規模達572億元，更創下台股ETF史上最快突破500億元的紀錄。
國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示，國泰永續高股息ETF、國泰台灣5G+ ETF投資目標明確，其中國泰永續高股息的投資組合挑選出ESG分數佳，且殖利率高的30檔個股，持股多具有低本益比、低股價淨值比，且擁有良好股息收益率等「價值投資」屬性。
鄭立誠指出，在不確定性提高的背景下，今年的投資配置可以多側重於具有較佳殖利率保護的「價值股」。目前台股市場上尚無直接訴求追蹤價值股或是成長股指數的ETF基金，因此投資人可以上述兩檔ETF分別視為台股「價值股」以及「成長股」的替代投資組合。對應到今年的操作方向上，則可運用價值股6成、成長股4成，或是7成比3成的比例進行調配。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言