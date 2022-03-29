價值股搭配成長股 兩檔ETF買氣旺

5G及ESG主題，自去年起即成為台股投資人關注的主軸，延續至今年整體趨勢並未改變。根據臺灣證券交易所資料統計至3月25日，近2個月台股ETF成交量排行榜的前兩名，即分別由兩檔ESG及5G主題的ETF所佔據，分別為國泰永續高股息ETF（00878）與國泰台灣5G+ ETF（00881）。

以規模變化觀察，該兩檔ETF的規模合計突破1,000億元新台幣大關，達1,020.2億元，持續締造新里程碑，其中國泰永續高股息規模達572億元，更創下台股ETF史上最快突破500億元的紀錄。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示，國泰永續高股息ETF、國泰台灣5G+ ETF投資目標明確，其中國泰永續高股息的投資組合挑選出ESG分數佳，且殖利率高的30檔個股，持股多具有低本益比、低股價淨值比，且擁有良好股息收益率等「價值投資」屬性。

鄭立誠指出，在不確定性提高的背景下，今年的投資配置可以多側重於具有較佳殖利率保護的「價值股」。目前台股市場上尚無直接訴求追蹤價值股或是成長股指數的ETF基金，因此投資人可以上述兩檔ETF分別視為台股「價值股」以及「成長股」的替代投資組合。對應到今年的操作方向上，則可運用價值股6成、成長股4成，或是7成比3成的比例進行調配。