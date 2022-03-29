富邦產網路投保寵物醫療險 免自負額不限理賠次數

寵物是家庭中重要的一份子，毛小孩的陪伴帶來許多慰藉與溫暖，但若生病或意外需要手術或住院治療，沒有健保的補助之下，飼主得支付龐大費用，為減輕家有寵物民眾的負擔，富邦產險全新推出「毛起來愛2.0」寵物險網路投保專案，內含寵物醫療、侵權責任、意外喪葬、協尋廣告及寵物寄宿費用五大保障，所有保障項目皆免自負額，其中門診、住院、手術醫療保障於保期內不限理賠次數，醫療門診費用累計最高給付達1萬元，0至10歲憑晶片號碼就可快速核保，最高可續保至16歲，且貓狗保費分開計價。

根據統計，若以10年的壽命來計算，養狗平均花費約60萬元，養貓則是55萬元左右，其中不包含生病、意外或毀壞東西等突發狀況，且寵物沒有健保補助，若不幸生病、發生意外需要手術或住院，飼主就必須支付一筆龐大費用，若事先有投保寵物險，則可申請理賠金填補寵物醫療費之缺口，也減輕了飼主的負擔。

富邦產險表示，全新推出的網路投保寵物險「毛起來愛2.0」專案，分為S、M、L、XL等四個方案，投保的貓狗不限制品種也不需體檢，主打醫療保障、門診醫療、住院醫療、手術醫療，於保期內不限理賠次數，連飼養貓狗最常碰到的醫療開銷—門診費用累計最高更可給付至1萬元。

以保費最便宜的「S方案」為例，7歲以下保費平均一天最低不到2元，更可擁有寵物侵權責任保險高達100萬元的保障，讓飼主更放心。

以保障最完整的「XL方案」來計算，小慈的愛狗因長期食慾不振帶至門診就醫，前後回診六次（6,250元），被診斷感染心絲蟲疾病，需開刀治療（6萬元），術前因愛狗有貧血問題，醫師建議先進行輸血（2,000元）降低手術風險，術後則需住院觀察五天（1萬8,750元）。小慈因提前替愛狗投保了「XL方案」，其總計8萬7,000的醫療費用就可全數獲得理賠。

富邦產險建議，養寵物除需準備一筆臨時備用金，亦可考慮投保寵物險，以備不時之需，在選擇方案前，可評估本身經濟能力與毛小孩的狀況及習性，若擔心龐大醫療費用導致經濟壓力難以負荷，建議投保醫療費用保障高的方案；如果飼養的寵物需時常攜帶外出，怕毛小孩的行為造成第三人體傷、財損的狀況，則建議可選擇寵物侵權責任保險保額較高的方案，挑選適合的寵物保險，除了降低意外發生所帶來的風險，還可減少飼養上的花費，提供寵物更好的醫療品質。