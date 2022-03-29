百元保費享有百萬保障 台灣人壽網投壽險銷量翻倍成長

疫情零接觸需求下，推升網路投保壽險翻倍成長，台灣人壽網路投保壽險銷量今(2022)年創下佳績，在熱門商品「e定保定期壽險」的帶動下，網路投保壽險保費收入，為業界之冠。

台灣人壽攜手「基富通」好好退休準備平台，提供定期壽險、小額終老、重大疾病險等網投商品，2021年的總保費收入，也創下業界第一，顯示客戶肯定創新網投商品。

根據台灣人壽調查發現，網路投保壽險的保戶年齡集中在35至40歲，平均年投保保費為新台幣6,263元，其中有近七成的保戶原本就持有壽險保單，會再上網投保是為了補足保障，而購買壽險的保戶中，有50%都是投保「e定保定期壽險」，台灣人壽進一步分析，「e定保定期壽險」保戶中也有38%會加保附約，附約又以汽機車的意外身故保障最為熱門。

網投保戶相當重視商品CP值，台灣人壽推出的「e定保定期壽險」具有輕保費高保障、彈性附約、可續保至最高65歲三大特色，讓網投族可依個人需求用較低保費補足保障，年繳不到千元的低額保費，就可享有百萬保障，更可彈性附加四種附約，如傷害險「Fun心保傷害保險附約」、意外險「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」、燒燙傷「Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」、以及骨折「Fun心生活骨折傷害保險附約」等定期險附約，客製符合個人的保險解方，隨時補足保障缺口。

以35歲上班族李小姐投保台灣人壽「e定保定期壽險」為例，一年保費700元，就有100萬身故或失能保障，保障槓桿效益大；如果李小姐每年再多加471元加購附約，就再有燒燙燒25萬、骨折傷害5萬，及最多100萬元的意外身故保障，一張保單多種保障。

為響應金管會政策，2021年9月台灣人壽更加入基富通「好好退休準備平台」，線上推出定期壽險、小額終老、重大疾病等保障型商品，民眾可依人生不同階段檢視自身需求，建立完整保險防護，台灣人壽於「好好退休準備平台」2021年度的總保費收入，創下業界第一。

台灣人壽表示，為回饋保戶，即日起至4月30日止，只要在台灣人壽網路投保網站，首次投保一年期壽險就有機會抽中Switch主機；若至台灣人壽網路投保專區或基富通「好好退休準備平台」任一平台，投保任一壽險商品，不限投保金額及保費就可抽iPhone13，一張保單一次抽獎機會。