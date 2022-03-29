遠傳電信 發行首檔電信企業社會責任債券

遠傳電信（4904）今（2022）年3月29日發行社會責任債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，此為國內電信企業發行之首檔社會責任債券，也是遠傳電信首次發行永續發展債券，以落實該公司對社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，遠傳電信這本次發行的社會責任債券，發行金額為新台幣27億元，發行期間為5年，票面利率為0.88%，發行公司信評為中華信評twA+級，由勤業眾信擔任認證機構，中國信託證券等八家證券商承銷，債券所募資金將全數用於償還符合社會效益投資計畫之借款。

遠傳電信致力提升5G人口涵蓋率，除了強化一般民眾數據通信接取速率、通訊服務品質、訊號涵蓋範圍、災害發生時網路之穩定性外，並期望藉由5G即時傳輸能力，利用遠距教學系統或是遠距醫療系統，協助偏鄉民眾改善城鄉資訊落差及偏鄉醫療品質及效率，另可協助各地方政府導入智慧城市應用，達成台灣金融數位化及工業4.0發展之目標。

櫃買中心指出，自2021年4月29日推出社會責任債券櫃檯買賣制度以來，發行規模已達新台幣180.97億元。櫃買中心表示，社會責任債券是協助企業落實社會責任及幫助特定目標人群，以促進社會正面效益與發展的最佳金融工具，有關更多社會責任債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站(www.tpex.org.tw)「永續發展債券」專區查詢。