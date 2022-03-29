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【專家之眼】俄烏戰局方興未艾，英美同舟幣圈納管

聯合報 / 盧信昌/台大副教授
中央銀行三月份理監事會議針對「國際間比特幣自動櫃員機（BTM）的發展現況、風險與監管議題」提出報告，並就街頭25台BTM機提出警示。圖／聯合報系資料照片
中央銀行三月份理監事會議針對「國際間比特幣自動櫃員機（BTM）的發展現況、風險與監管議題」提出報告，並就街頭25台BTM機提出警示。圖／聯合報系資料照片

日昨中央銀行在今年三月份的理監事會議，針對「國際間比特幣自動櫃員機（BTM）的發展現況、風險與監管議題」提出報告，並就街頭25台BTM機提出警示：以購買加密資產為由遂行詐騙伎倆，已成為投資詐騙的一大類型。在央行發給記者的資料中，說明犯案手法是要求受害人使用BTM機購買加密性資產；但在購置完成之後，其不記名資產卻被轉到詐騙犯的帳戶內。

雖然俄、烏的戰局發展，仍在未定之天；但關於俄國遭受經濟制裁之後，有可能會在網路發動資訊戰，甚或用比特幣等加密貨幣來進行在全球的掠奪，恐慌傳聞則不斷加片段、增顏色。更神奇的，於戰爭發生的前一週，烏克蘭當局剛剛立法通過虛擬貨幣的監管和使用；戰爭開打之後，烏國總統即不斷呼籲外國支持者，可以使用比特幣等來進行救援的捐款。

也就在此際，拜登總統於三月九日簽署了行政命令，就加密貨幣的具體規範與政策目標，訂出美國要在數位資產領域取得領先地位；同時，按照各部門的職司特性，從聯邦儲備局、財政部、商務部、金融穩定監督委員會到國土安全部，都要擬出辦法和具體作為來促成數位資產，甚至有數位美元的建置；並能一舉抗衡恐怖組織的洗錢與惡意使用，以及要追趕上其他參與國家在此一領域的投注和深入。

不僅在就任一年多以後才做發布，此刻的時機點更足堪玩味！因為自烏克蘭戰爭在二月下旬開打以迄，白宮和國務院一方面公布了史前無例的對俄國禁運措施；另一方面，無論在與宿敵伊朗的核武協議、委內瑞拉的石油解禁議題上，均有積極接觸和刻意洩露的風聲。

以總統的行政權限來認可加密貨幣的推進，確實是幣圈難得的重大機遇，像比特幣在當天即上漲一成，目前累計上漲約二成五。而英國的英格蘭銀行，也一改宣稱比特幣等的歸零風險，就在拜登簽署行政命令兩星期之後，宣布了行將公告整套的監管規定。何況相較在過去幾年間，美國證管會總是保守應對幣圈需求，在交易風險態度上的前後改變，確實會令人目瞪口呆。

一方面看，比特幣自2009年問世以迄，帶動了各類型加密資產與應用的推陳出新，甚至有智能合約的執行與仲裁調處的可能；再加上電動車壇的霸主，特斯拉的馬斯克以其個人和企業資金做加持。

而即令有穩定幣（stablecoin）等的概念商品得以推出，以及去中心化的金融體系來做加值服務；不過各類加密資產的市值，卻屢屢的暴起暴落。因此，台灣央行即席的態度表示，尤其對於分散台灣街頭的BTM機的管理，值得各界予以高度肯定。畢竟，BTM機的監管程度低、匿名性高，不慎的操作即能淪為洗錢和詐騙的犯罪渠道。

即令對於俄、烏戰爭的發動，台灣社會總有著感同身受的威逼和苦痛；但面對此番數位資產與第三方金融的開放浪潮，能多一分警覺，就多一分福氣。

比特幣 詐騙 加密貨幣

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