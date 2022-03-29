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FT臺灣Smart ETF開始募集 追蹤特選Smart多因子指數

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(29)日FT臺灣Smart ETF(00905)開始募集，該ETF追蹤特選Smart多因子指數。特選 Smart 多因子指數採用量化多因子篩選機制，包含品質因子40%、動能因子30%、價值因子30%來計算多因子分數，再透過流動性篩選之股票取前75%為成分股的候選名單，成分股候選名單中占母體發行市值權重≥1%者無條件納入集合一，母體中不含集合一，按多因子分數排序，前25%入選集合二，且個別權重上限不超過30%。

今(2022)年台股投資市場面臨升息及俄烏戰事等變數影響，油價居高不下外，也造成全球股市震盪劇烈，但就過去經驗來看，股市在歷經短期的震盪後，待各變數塵埃落定，在經濟逐漸復甦、企業獲利動能強勁的帶動之下依然有更多期待的空間。

尤其隨著人工智慧、5G、電動車、元宇宙等科技題材的發酵，台灣也逐漸在全球先進產業供應鏈的重要命脈上佔有一席之地，成為全球科技發展不可或缺的一環；而疫情至今，相較於初期市場反應劇烈，衝擊需求市場，如今在各國政府的態度逐漸轉向與病毒共存，且防疫融入民生日常後，需求逐漸回升，經濟產業也踏上復甦之路，長期看來，台股上漲動能將續航。

特選Smart多因子指數透過品質因子監控公司體系的財務體質，透過動能因子抓緊趨勢，聚焦盈利動能，透過價值因子尋找被低估的機會。自2009年以來，每年特選Smart多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率；含回測數資料也顯示過去13年中，特選Smart多因子平均年報酬達到18.1%，九次勝出臺灣加權指數和臺灣五十指數，八次勝出臺灣高股息指數。

FT臺灣 Smart ETF，屬季配息型 ETF，發行價格為每單位 10 元，投資入手門檻低，適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資，智慧存股，聰明領息。

高股息 ETF

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