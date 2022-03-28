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中壽響應Earth Hour 全台自有大樓關燈一小時

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
中壽響應Earth_Hour關燈一小時活動，關閉台北總部及全台自有辦公大樓非必要照明，以實際行動減碳愛地球。中國人壽/提供
中壽響應Earth_Hour關燈一小時活動，關閉台北總部及全台自有辦公大樓非必要照明，以實際行動減碳愛地球。中國人壽/提供

開發金控（2883）與子公司中國人壽（2823），共同響應由世界自然基金會（WWF）所發起的Earth Hour關燈一小時活動，以促使社會大眾正視全球氣候變遷及極端氣候劇增議題。中國人壽指出，3月26日晚上八點半至九點半，中壽關閉台北總部及全台自有辦公大樓非必要照明，以實際行動減碳愛地球，也發揮企業影響力呼籲全民實踐低碳生活，一起關燈愛地球，改變過度消耗地球資源的生活習慣，守護我們與下一代的未來。

Earth Hour關燈一小時活動是於2007年，由世界自然基金會在澳洲雪梨發起，目前已成為全球最大自發性公益減碳行動，提倡在每年3月的最後一個星期六，晚上八點半一起關閉不必要的電燈一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、性別及背景，都有改變世界的能力與責任。

中國人壽長期扮演氣候變遷下的綠色先鋒，針對既有辦公大樓，透過設備的定期保養及修繕，檢討老舊耗能設備，例如空調系統等，以降低能源消耗，並向員工宣導室內電燈照明減量、中午休息、上下班隨手關門關燈等節能方案，培養員工良好的綠色的工作習慣。中國人壽針對自身營運進行溫室氣體盤查，進而規劃減碳目標，以實際行動對全球溫室氣體減量做出貢獻。

中國人壽體認到氣候變遷對於總體經濟與金融體系的衝擊，將治理觀念推展到氣候相關風險管理，導入「氣候相關財務揭露建議 (TCFD)」架構作為管理工具，推動成果榮獲BSI英國標準協會「TCFD符合性查核」之最高等級-優秀（Excellence）。考量壽險本業特性，中國人壽進一步深化責任投資作為，推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」氣候行動方案，響應綠色金融，取得全球第一張「ISO 14097:2021氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證聲明書。

因應全球氣候變遷議題，中國人壽身為金融產業的一員，將自主響應格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ）協助全球朝向淨零排放發展的承諾，透過永續金融的決策程序及資金引導，激勵企業精進氣候風險管理並支持產業轉型，在致力於成為台灣最值得推薦與信賴的壽險公司的同時，也能成為支持經濟成長以及永續倡議的重要力量。

中壽

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