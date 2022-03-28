快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出國旅遊下半年有望解封 產險業看好旅平險需求大增

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
產險業者預估，未來解封後，出國民眾對旅平險需求將大幅提高。圖／聯合報系資料照片
產險業者預估，未來解封後，出國民眾對旅平險需求將大幅提高。圖／聯合報系資料照片

疫情時代，國旅出現一波因報復性消費所造成的成長，帶動旅平險買氣，產險業者預估，未來解封後，出國民眾對旅平險需求將大幅提高，雖無法短時間恢復到疫情前水準，但仍會逐步回溫。

新光產險表示，若日後國境解封，部分民眾可能因長時間未出國，積極規劃海外旅遊。在國外疫情仍未趨緩的情況下，民眾將提升海外突發疾病的需求，另班機延誤的可能性也會受當地疫情影響而上升，因此投保不便險的比例預計也會較疫情前高。整體而言，旅平險的需求量雖然無法短時間達到疫情前標準，但會逐步回溫。

國泰產險指出，部分國家逐漸放寬出入境防疫管制，只要入境前持陰性檢測結果、完整接種三劑新冠肺炎疫苗者，入境即可免檢疫、隔離，未來更可望吸引國內民眾前往海外旅遊，目前只差返台入境檢疫期間的放寬，就可點燃民眾出國旅遊的慾望，相關旅遊業者也蠢蠢欲動，預估解封後出國的民眾對於旅平險的需求也會大幅提高。

富邦產險建議，民眾對於未來國外旅平險的規劃，更應著重於海外突發疾病保險與緊急救援費用保險。出發前可參考旅行地區的消費水平，若是歐、美、日等醫藥費較高的國家，醫療保額最好能有100萬至150萬元。

另在緊急救援費用保險也應一併考量，國外一旦發生緊急事故需要醫療協助或轉送回國時，如只有海外緊急救援服務恐不夠用，費用動輒百萬元，對一般民眾難以負擔。

疫情 旅平險 產險 保險 旅遊業

延伸閱讀

宜蘭蘇澳阿里史冷泉區年底前開放免費使用 冷泉公園也解封

力拼疫後觀光 雄獅攜手高餐大培育觀光生活產業人才

蔣萬安擔憂疫情生變成真 醫委會：台灣不能成為下個香港

上海新增3500病例 超市掃貨後浦東居民禁足

相關新聞

尹崇堯首談角逐壽險公會龍頭：是時機南山出來

潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次與媒體餐敘，會中被問到是否參選今年8月改選的壽險公會理事長，以三個理...

出國旅遊下半年有望解封 產險業看好旅平險需求大增

後疫情時代，國旅出現一波因報復性消費所造成的成長，帶動旅平險買氣，產險業者預估，未來解封後，出國民眾對旅平險需求將大幅提...

30期0利率加換電池回饋 兆豐Gogoro聯名卡發行破10萬張

兆豐銀行（2886）發行全台首張電動機車聯名卡「Gogoro聯名卡」，發行衝破10萬卡大關，累積發卡量逼近11萬卡，近期...

8年增近3倍！去年國人網購遭盜刷近20億 銀行教3招防堵

疫情催生零接觸商機也讓信用卡網路盜刷飆高，據聯卡中心最新統計，2021年全年刷卡網購盜刷筆數達59.6萬筆、盜刷額達19...

熱錢又跑了 匯市爆量重貶1.42角收28.755元

美債殖利率驟彈、本土疫情轉趨嚴峻，加上中國大陸上海封城等利空衝擊，台北股匯今（28）日雙雙重挫，新台幣兌美元匯率以28....

華南銀推大玩家FUN心春遊活動 刷華南卡享優惠

天氣漸暖，加上兒童節連假即將來臨，不妨規劃來趟輕旅行；6月底前，使用華南銀行（2880）信用卡於國內旅行社、飯店及訂房網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。