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出國旅遊下半年有望解封 產險業看好旅平險需求大增
後疫情時代，國旅出現一波因報復性消費所造成的成長，帶動旅平險買氣，產險業者預估，未來解封後，出國民眾對旅平險需求將大幅提高，雖無法短時間恢復到疫情前水準，但仍會逐步回溫。
新光產險表示，若日後國境解封，部分民眾可能因長時間未出國，積極規劃海外旅遊。在國外疫情仍未趨緩的情況下，民眾將提升海外突發疾病的需求，另班機延誤的可能性也會受當地疫情影響而上升，因此投保不便險的比例預計也會較疫情前高。整體而言，旅平險的需求量雖然無法短時間達到疫情前標準，但會逐步回溫。
國泰產險指出，部分國家逐漸放寬出入境防疫管制，只要入境前持陰性檢測結果、完整接種三劑新冠肺炎疫苗者，入境即可免檢疫、隔離，未來更可望吸引國內民眾前往海外旅遊，目前只差返台入境檢疫期間的放寬，就可點燃民眾出國旅遊的慾望，相關旅遊業者也蠢蠢欲動，預估解封後出國的民眾對於旅平險的需求也會大幅提高。
富邦產險建議，民眾對於未來國外旅平險的規劃，更應著重於海外突發疾病保險與緊急救援費用保險。出發前可參考旅行地區的消費水平，若是歐、美、日等醫藥費較高的國家，醫療保額最好能有100萬至150萬元。
另在緊急救援費用保險也應一併考量，國外一旦發生緊急事故需要醫療協助或轉送回國時，如只有海外緊急救援服務恐不夠用，費用動輒百萬元，對一般民眾難以負擔。
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