連假出遊常遇五意外 保險攻略一次搞定

清明連假將至，許多民眾已有國內旅遊的計畫，但最怕途中遇到意外事故，掃了玩樂的興趣，產險業者針對五個常見旅行問題，祭出相對應的投保建議，為出遊意外做最後一道安全防護的把關動作。

一為「跳島旅遊搭機遇麻煩」，當民眾規劃跳島旅遊需搭乘飛機時，難免因氣候不佳，導致班機、行李、旅程延誤等各種突發狀況，這時「旅遊不便險」就顯得重要，無論是班機延誤、旅程被迫取消等通通皆有保障。

二為「入住飯店或民宿不小心將物品損毀」，住宿期間不小心損壞飯店內物品時，在發生事故當下須報警處理、拍照、保留賠付收據，可透過「旅行責任保險」轉嫁風險。

三為「旅遊期間因意外受傷」，旅途中總有些意外無法避免，以泰安產國內旅遊C方案為例，若因意外事故導致身體遭受傷害甚至身故及失能，「旅行平安保險」最高1,000萬元保障，另外加上「傷害醫療保險」實支實付50萬元，補足意外發生時健保給付不足。

四為「租車、開車發生意外」，民眾於國內旅遊時有可能會以租車做為交通工具，常因對車況不熟悉，難免會發生車禍。由於部分租車公司僅提供強制險或車體險，因此民眾除在承租車輛前應確認保險內容，也可透過國泰產「BeSafe享出門」投保平台提供的租車險，轉嫁車禍導致的第三人體傷、財損，或車內乘客受傷的賠償責任。

五為「登山、潛水事故頻傳」，新光產建議，若民眾行程內有規劃登山或潛水等水上活動，可另行投保登山險或海域活動保險，若不幸發生意外事故，即可向保險公司申請理賠彌補損失。

短天期國內旅行保障不可少，富邦產指出，由於多數民眾出遊前才會想到要投保旅平險，若透過網路投保24小時既快速又方便，出發前一小時仍可投保，且網路投保好處多，不僅保險商品資訊透明，民眾可自行瀏覽比較，選擇適合自己的投保方案，還可享有保費優惠。