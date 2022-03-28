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30期0利率加換電池回饋 兆豐Gogoro聯名卡發行破10萬張

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行Gogoro聯名卡發卡數近11萬張，有效卡率更高達八成以上，高於全行平均。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行Gogoro聯名卡發卡數近11萬張，有效卡率更高達八成以上，高於全行平均。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行（2886）發行全台首張電動機車聯名卡Gogoro聯名卡」，發行衝破10萬卡大關，累積發卡量逼近11萬卡，近期憑藉全台最高30期0利率的全車系購車優惠，更讓有效卡率一舉飆高至86.3%，遠超過全行平均的60%。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，兆豐銀行與台灣電動機車霸主睿能創意攜手合作至今，雙方傾盡集團資源，不僅成功讓該卡被譽為「Gogoro車主都該典藏的一張信用卡」，其中世界首創、可直接解鎖電動機車的功能，更被國際財經媒體《國際商業雜誌》評選為台灣最佳信用卡，未來雙方也將持續挹注資源，讓車主都能享有更多超值優惠。

根據2021年Yahoo電動車大調查顯示，未來三年有計畫購買機車者，高達8成都考慮要購買電動機車，而在電動機車品牌知名度排行榜，又以Gogoro以85%勇奪第一名，除了時尚簡約的外型成功收服年輕族群外，能與其他電動機車品牌共享的Gogoro Network智慧電池交換平台也是拉高消費者接受度的關鍵。

當年看好電動機車發展，兆豐銀行起初發行「Gogoro聯名卡」便直接以車主最關心的電池月租費5%回饋為號召，回饋範圍更拓展至整個PBGN聯盟(Powered by Gogoro Network)，因此包括Yamaha、宏佳騰、PGO、台鈴機車與中華汽車等品牌的電動機車都能靠兆豐「Gogoro聯名卡」獲得5%電池資費回饋。

兆豐今年又大手筆加碼10%回饋首刷禮，更讓電池月租費回饋可以一舉衝高至15%。

不只車主有優惠，Goshare共享機車的愛用者同樣可以藉由申辦「Gogoro聯名卡 」獲得趟趟最高25%的騎乘回饋，且年底前首次辦卡還能享有4大數位權益保障 ，包括1.手機保險保障可享意外損壞及竊盜險、2.全球電子商務購物未送達或損壞保障、3.意外毀損或失竊之購物保障以及4.十天3GB全球150多個國家超過580家電信公司的數據漫遊服務。

兆豐銀行 電動機車 Gogoro 聯名卡

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