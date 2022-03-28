上海商銀子公司上海分行32名員工居辦 不影響業務

上海商業儲蓄銀行（5876）旗下子公司香港上海商業銀行位在上海的分行，因上海緊急實施封城措施，目前32位員工採居家辦公，上海商銀發言人彭國貴表示，「對業務沒有影響」。

副總彭國貴說，員工全數依照當地政府規定，包含支行員工總共32人，由於大陸清零政策，內部免費提供員工快篩等檢測，成立緊急應變小組，不論是大陸或台灣都滾動式調整跟定期開會，隨時視疫情調整防疫措施，員工都打過疫苗，即使居家辦公，暫時可安心也不影響業務。

另外，彭國貴強調，距離上海市，車程約兩小時的上海商銀無錫分行，目前員工都正常上班，員工人數約20人，倘若疫情延燒，同樣會啟動居家辦公，無錫分行業務主要以放款為主、僅部分存款，並無臨櫃，因此員工在家工作亦不影響與客人間的業務往來，上海商業儲蓄銀行無錫分行於2020年12月10日正式開業。