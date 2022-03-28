8年增近3倍！去年國人網購遭盜刷近20億 銀行教3招防堵

疫情催生零接觸商機也讓信用卡網路盜刷飆高，據聯卡中心最新統計，2021年全年刷卡網購盜刷筆數達59.6萬筆、盜刷額達19.33億元，筆數和金額各創該統計以來的新高及次高，其中盜刷額是2004年有統計、近8年來、暴增了近3倍，顯示刷卡網路盜刷愈益嚴重。

據數據顯示，2004年國人網購盜刷筆數僅26.11萬筆、金額是4.84億元，8年後、2021年則各增加了1.3倍及2.9倍。

銀行主管說，2021年疫情讓刷卡網路盜刷出現兩種趨勢，一是盜刷筆數增加，二是平均每筆盜刷額下降，可能也與民眾因疫情不出門、小額美食、網購頻率增加有關。

據數據顯示，2018年平均每筆刷卡詐欺交易額4,030元，到去年底已降到3,240元，顯示盜刷集團採取小額、多筆盜刷，金管會已決議，將信用卡網路交易即時通知門檻從目前5,000元降到3,000元，藉此防堵小額盜刷款。

銀行主管說，要防堵網路盜刷有三招，一是即時消費通知，民眾可透過銀行LINE官網綁定個人化服務，每一筆刷卡消費都可以獲得即時通知，一旦被盜刷可立即通知辦止付或掛失，該筆交易也會列為爭議款，不會計入帳單被收費。

二是選擇有動態密碼(OTP)網站做交易，有驗證交易的網站才安全。該主管說，目前網購刷卡時，銀行會發送一組一次性密碼(OTP)到持卡人手機上，若有人盜用卡號想交易就拿不到一次性密碼，這筆交易自然無法進行。

三是核對信用卡帳單，確認交易無誤才繳費，目前也有銀行對國人刷卡網購可享「全球線上購物保障」，網購商品有問題時，銀行無限卡友每次可獲得最高理賠1,000美元。