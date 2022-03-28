台新融資租賃助力中小微企業 獲聯貸人民幣4.2億元

台新金控（2887）旗下的台新融資租賃（中國）公司在地深耕，經營多年始終持續穩健經營，上週五(3/25)於南京順利完成三年期人民幣4.2億元（新台幣18.9億）聯貸簽約。是繼2021年5月在大陸取得人民幣5億元聯貸額度後，再獲銀行團支持。

台新金表示，本次銀行團聯貸共有6家銀行參與，由永豐銀行（中國）統籌主辦，富邦華一銀行南京分行、三菱日聯銀行（中國）擔任共同主辦，參貸銀行則由廈門銀行、寧波銀行南京分行、上海商業儲蓄銀行無錫分行組成。銀行團初始募集額度為人民幣3億元，最終以人民幣4.2億元成案。

台新融資租賃（中國）公司大陸深耕十餘年，於21個城市設有服務據點，主要經營項目為各類機械設備、乘用車和商用車等動產的融資租賃業務，自2020年伊始接連三年，雖然大陸經濟受疫情影響，但始終保持良好的業務動能，經營績效仍穩健增長。

連續多年蟬聯「中國融資租賃榜-成就獎」、「江蘇省融資租賃年度公司」等行業大獎。去（2021）年更首次躋身「2021年南京市成長型企業50強」，同年11月更獲得大陸唯一面向台資企業的表彰獎項-「第三屆江蘇省紫峰獎-現代服務業領軍企業獎」。