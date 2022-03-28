華南銀推大玩家FUN心春遊活動 刷華南卡享優惠

天氣漸暖，加上兒童節連假即將來臨，不妨規劃來趟輕旅行；6月底前，使用華南銀行（2880）信用卡於國內旅行社、飯店及訂房網，累積消費新台幣3,000元 / 6,000元/1.5萬元，登錄即送100元/200元/500元7-11現金抵用券，累積消費5萬元登錄送20吋行李箱。

另外，透過雄獅旅遊訂購國內飯店，再享單筆2,000元現折200元、單筆4,000元現折400元等超值優惠。

2022全民瘋媽祖，華南卡最優買一送一：

4月全民瘋媽祖，華南銀行與雄獅旅遊合作大甲媽祖遶境體驗行程，提供卡友獨享優惠，二人同行第二人折價200元，持華南銀行大甲媽祖認同卡更享買一送一優惠（每團限量三組），另外還將抽出20名幸運兒，可獲得大甲媽祖限量便當盒。

觀賞職籃賽，搭配套票遊高雄享95折優惠：

觀賞職業籃球賽也有優惠，4月底前至雄獅旅遊網站使用華南銀行信用卡購買「高雄鋼鐵人主場賽事套票」，輸入專屬優惠碼LIONHN95即享95折優惠。套票內容除了賽事門票外，還可選擇當地餐廳抵用券、高雄捷運一日券、限量紀念毛巾等商品搭配。