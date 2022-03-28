南山副董尹崇堯仁厚 憶老同事一句話忍不住哽咽

1983年次、39歲的潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次以餐敘形式與多家媒體會面，個子不高、言行舉止溫柔敦厚，與父親、潤泰企業集團總裁尹衍樑給外界的形象迥異。

他講述經營南山人壽期間的小故事，談到一位退休後自願回公司幫忙的老同事時，還一度語帶哽咽。

尹崇堯2016年出任南山人壽董事，2019年因時任董事長杜英宗被金管會裁罰而出任南山人壽代理董事長，但因金管會有意見，改成出任南山副董事長。

談及南山人壽過去三、四年的風雨，尹崇堯說，南山同仁很有韌性、是打不倒的團隊，他向來尊重團隊做的專業判斷，「相信團隊」是自己多年來的心得。

他說，南山同仁有韌性又努力，一位副總退休後又回來幫忙，問他為何這麼做，對方說「這是家裡的事」，他聽了都覺得感動。

講到這裡，尹崇堯忍不住語氣停頓，略帶哽咽、眼眶微濕，旁人都感受到他的仁厚之心。