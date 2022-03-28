快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南山副董尹崇堯仁厚 憶老同事一句話忍不住哽咽

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日親自展示自己為癌友編織毛衣。記者陳怡慈／攝影
南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日親自展示自己為癌友編織毛衣。記者陳怡慈／攝影

1983年次、39歲的潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次以餐敘形式與多家媒體會面，個子不高、言行舉止溫柔敦厚，與父親、潤泰企業集團總裁尹衍樑給外界的形象迥異。

他講述經營南山人壽期間的小故事，談到一位退休後自願回公司幫忙的老同事時，還一度語帶哽咽。

尹崇堯2016年出任南山人壽董事，2019年因時任董事長杜英宗被金管會裁罰而出任南山人壽代理董事長，但因金管會有意見，改成出任南山副董事長。

談及南山人壽過去三、四年的風雨，尹崇堯說，南山同仁很有韌性、是打不倒的團隊，他向來尊重團隊做的專業判斷，「相信團隊」是自己多年來的心得。

他說，南山同仁有韌性又努力，一位副總退休後又回來幫忙，問他為何這麼做，對方說「這是家裡的事」，他聽了都覺得感動。

講到這裡，尹崇堯忍不住語氣停頓，略帶哽咽、眼眶微濕，旁人都感受到他的仁厚之心。

南山人壽 尹崇堯 尹衍樑 潤泰集團

延伸閱讀

尹崇堯談父親對南山人壽期許 有意角逐壽險公會龍頭

陸清明避聚集 「雲祭掃」升溫

感恩南山觀音寺長期投入公益 侯友宜贈匾「慈航普度」

壽險公會理事長傳三方角逐 潤泰集團二代尹崇堯擬参戰

相關新聞

尹崇堯首談角逐壽險公會龍頭：是時機南山出來

潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次與媒體餐敘，會中被問到是否參選今年8月改選的壽險公會理事長，以三個理...

華南銀推大玩家FUN心春遊活動 刷華南卡享優惠

天氣漸暖，加上兒童節連假即將來臨，不妨規劃來趟輕旅行；6月底前，使用華南銀行（2880）信用卡於國內旅行社、飯店及訂房網...

南山副董尹崇堯仁厚 憶老同事一句話忍不住哽咽

1983年次、39歲的潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次以餐敘形式與多家媒體會面，個子不高、言行舉止溫...

尹崇堯談父親對南山人壽期許 有意角逐壽險公會龍頭

潤泰集團總裁尹衍樑兒子、南山人壽副董事長尹崇堯，南山人壽今年將進行董監改選，傳出尹崇堯有機會擔任董事長，也傳出他將爭取壽...

爸媽看過來 存教育基金可以這麼做

「兒童理財」越來越受到重視，國內最大基金交易平台基富通統計，20歲以下開戶數累計超過5,500戶，且占比持續攀升。基富通...

一銀贈台大癌醫2座自助繳費機 就醫省時低接觸

第一銀行捐贈二座全功能批價繳費自助服務機予台大醫院癌醫中心分院 ，提供多元支付服務，避免排隊群聚，降低感染風險，節省門診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。