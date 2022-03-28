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元大證券投資先生APP 獲證券業首家碳足跡認證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大證券為首家以行動應用程式「投資先生APP」獲得ISO 14067國際標準認證的證券公司。(元大證券/提供)
元大證券為首家以行動應用程式「投資先生APP」獲得ISO 14067國際標準認證的證券公司。(元大證券/提供)

元大證券響應主管機關綠色金融及集團永續發展政策主軸，將ESG(環境、社會、公司治理)理念融入營運策略，於行動業務快速發展下，以服務重點發展項目「投資先生APP」，主動進行ISO 14067碳足跡盤查，積極掌握產品或服務所產生的碳排放環境衝擊，2022年3月通過英國標準協會(BSI)國際標準查證，為首家以行動應用程式投資先生APP取得國際標準ISO 14067碳足跡認證的證券公司。

投資先生APP集結選股、看盤、下單三大功能於一身，為業界首創的人機協作一站式理財機器人，截至2022年2月底下載人次已逾300多萬，深受投資大眾的喜愛。元大證券透過盤查ISO 14067碳足跡，了解平均每位使用者操作投資先生APP每小時大約排放35公克的二氧化碳，後續將研擬碳減量作法及購買碳權以達到碳中和，透過實際行動落實低碳經濟。

近年來，ESG投資為市場顯學，投資先生APP提供上市櫃公司治理評鑑前20%及台灣ESG成分股等永續發展的選股指標，作為客戶投資決策參考。為落實普惠金融政策，元大證券在金融科技方面不斷創新，投資先生APP是元大資訊團隊運用人工智慧選股及大數據運算技術自行開發，可直接交易國內外股票、ETF、期貨、選擇權、權證、定期定額、承銷、競拍及支援海外期貨交易所的指數商品，提供投資人量身打造最佳投資組合。

為因應氣候變遷造成的重大環境影響，企業轉向低碳排放的商業營運模式已是全球共識，元大證券積極響應聯合國2050年達成淨零碳排目標，推動各項節能減碳具體措施、優化數位金融平台，持續發展具永續精神的商品與綠色金融服務流程，並將環境與社會風險評估納入投資篩選流程，鼓勵客戶重視ESG議題，以降低營運過程中對環境產生的衝擊，期能帶動更多企業一同響應全球低碳潮流，創造金融、企業與社會環境三贏的局面。

APP 元大

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