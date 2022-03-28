金融業響應地球日 擴大關燈減碳活動

為地球降溫，減少碳排，新光金控（2888）攜手子公司推出「新光Earth Day」活動，邀請員工、客戶總動員，透過數位金融行動，從近零走向淨零，為社會永續努力。「新光Earth Day你減碳獎加倍」活動，鼓勵集團16,000名員工擔任數位推廣與減碳活動大使。

新光金控積極推動數位轉型，透過深化人工智慧 (AI)、流程自動化 (RPA)等科技應用來優化營運流程，將紙本流程數位化，改善員工生產力，成功節省72%的人工作業時間，大幅提高整體流程效率，同時建立跨公司自動化CoE (Center of Excellence)強化團隊協作，每年節省的人工作業時間達到近16,000小時，有效減少營運中對能源的耗用，降低企業整體的碳排放量，為環境永續帶來正面效益。

無獨有偶，台新金控（2887）宣布上週六(3/26)響應世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」全球性倡議行動。台新金控總經理林維俊表示，台新金今年特別增加響應的據點，除了金控、內湖、建北三棟大樓外，金控旗下子公司台新證券、台新人壽及台新銀行101家分行據點也一同加入，有部分分行據點更自主延長關燈三天，期望以實際行動擴大關燈活動的影響力。

「Earth Hour地球一小時」活動係於2007年由世界自然基金會（WWF）所發起，固定在每年三月最後一個週六，於各響應企業所在地的晚間8:30至9:30關燈一小時，呼籲大眾珍惜能源、正視氣候變遷議題，並主動關注地球正面臨的挑戰。

林維俊說，去(2021)年10月台新金控成為「臺灣淨零排放協會」創始會員，宣示2030年全辦公室據點達成淨零碳排。透過全公司上行下效的永續理念，今(2022)年底將累積汰換46處據點的老舊空調、建置8處太陽能發電設備及取得3棟綠建築標章，並以使用再生能源電力、增設電動車充電樁和公務車不新購純燃油車等方式，全力減降溫室氣體碳排放量。