快訊

奧斯卡／免疫疾病造成掉髮 威爾史密斯為老婆揍人原因曝光

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

金融業響應地球日 擴大關燈減碳活動

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導

為地球降溫，減少碳排，新光金控（2888）攜手子公司推出「新光Earth Day」活動，邀請員工、客戶總動員，透過數位金融行動，從近零走向淨零，為社會永續努力。「新光Earth Day你減碳獎加倍」活動，鼓勵集團16,000名員工擔任數位推廣與減碳活動大使。

新光金控積極推動數位轉型，透過深化人工智慧 (AI)、流程自動化 (RPA)等科技應用來優化營運流程，將紙本流程數位化，改善員工生產力，成功節省72%的人工作業時間，大幅提高整體流程效率，同時建立跨公司自動化CoE (Center of Excellence)強化團隊協作，每年節省的人工作業時間達到近16,000小時，有效減少營運中對能源的耗用，降低企業整體的碳排放量，為環境永續帶來正面效益。

無獨有偶，台新金控（2887）宣布上週六(3/26)響應世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」全球性倡議行動。台新金控總經理林維俊表示，台新金今年特別增加響應的據點，除了金控、內湖、建北三棟大樓外，金控旗下子公司台新證券、台新人壽及台新銀行101家分行據點也一同加入，有部分分行據點更自主延長關燈三天，期望以實際行動擴大關燈活動的影響力。

「Earth Hour地球一小時」活動係於2007年由世界自然基金會（WWF）所發起，固定在每年三月最後一個週六，於各響應企業所在地的晚間8:30至9:30關燈一小時，呼籲大眾珍惜能源、正視氣候變遷議題，並主動關注地球正面臨的挑戰。

林維俊說，去(2021)年10月台新金控成為「臺灣淨零排放協會」創始會員，宣示2030年全辦公室據點達成淨零碳排。透過全公司上行下效的永續理念，今(2022)年底將累積汰換46處據點的老舊空調、建置8處太陽能發電設備及取得3棟綠建築標章，並以使用再生能源電力、增設電動車充電樁和公務車不新購純燃油車等方式，全力減降溫室氣體碳排放量。

台新金控 新光金控 太陽能發電

延伸閱讀

2050淨零碳排 聚焦四主軸

碳費怎麼課 環署還沒說

不是停電 Earth Hour花蓮今晚與世界一起關燈1小時

嘉市百家商店響應關燈1小時 減碳愛地球

相關新聞

尹崇堯首談角逐壽險公會龍頭：是時機南山出來

潤泰集團少東、南山人壽副董事長尹崇堯今(28)日首次與媒體餐敘，會中被問到是否參選今年8月改選的壽險公會理事長，以三個理...

爸媽看過來 存教育基金可以這麼做

「兒童理財」越來越受到重視，國內最大基金交易平台基富通統計，20歲以下開戶數累計超過5,500戶，且占比持續攀升。基富通...

一銀贈台大癌醫2座自助繳費機 就醫省時低接觸

第一銀行捐贈二座全功能批價繳費自助服務機予台大醫院癌醫中心分院 ，提供多元支付服務，避免排隊群聚，降低感染風險，節省門診...

升息循環啟動台股有看頭 法人：定期定額台股基金

台股過去15年間經歷約五次的微笑曲線，根據歷史經驗，定期定額投資台股都能帶來正報酬。國泰投信說，2022年波動加劇且短期...

磊山：升息帶動利變保單熱 定存仍要留意通膨隱憂

隨著美國聯準會的腳步，台灣央行正式啟動逾10年來首次升息，磊山保經高雄營運處協理邱蘭雅觀察，在升息效應帶動下，利率變動型...

全球人壽建議兒童保單必備3重點 新生兒把握黃金投保期

兒童節即將來臨，全球人壽建議家長規劃兒童保單必備三重點，包括醫療險、傷害險及傷害醫療險、重大傷病險或癌症險，同時也別忘記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。