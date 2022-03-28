爸媽看過來 存教育基金可以這麼做

「兒童理財」越來越受到重視，國內最大基金交易平台基富通統計，20歲以下開戶數累計超過5,500戶，且占比持續攀升。基富通指出，兒童理財不僅能幫助孩子提早規劃未來，並教導他們對於金錢的正確觀念，更能減少父母擔憂，享受晚年清福。

根據基富通統計，20歲以下新增客戶數，從平台成立初期不到300人，現在每年已有將近1,500人，累計開戶數超過5,500戶，凸顯「兒童理財」受到越來越多新世代父母的重視。

基富通總經理王浩宇表示，未成年人基金開戶數逐年成長，反映新世代爸媽的育兒觀念正顯著改變。從小開啟孩子的理財教育，不僅可以藉此教導如何使用和管理金錢，建立正確的價值觀，同時幫孩子籌措教育、成長基金，減少自身的擔憂，好好享受晚年的清福。

尤其，未成年開戶需要父母雙方同意、書面辦理，透過基金平台開戶，一勞永逸。王浩宇指出，最大好處有三：一是選擇多元，品牌多、種類多、檔數多；二是成本低，新戶通常享有0手續費、平台免收信託管理費，不必擔心隱藏費用；三是便利性高，網路下單，隨時調整投資策略，掌握先機。

但是小孩能有什麼收入？王浩宇說，紅包、獎學金就是最好的資金來源，而且金額多寡不重要，重點是，小孩有「時間」的先天優勢。也就是，將每年的報酬或配息滾入再投資，持之以恆，創造的複利效果將非常可觀。