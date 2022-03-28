快訊

台灣人直擊上海「封城」：全民瘋狂搶菜、黃浦江兩岸不同步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸媽看過來 存教育基金可以這麼做

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
每月3000元投資與不投資比較
每月3000元投資與不投資比較

「兒童理財」越來越受到重視，國內最大基金交易平台基富通統計，20歲以下開戶數累計超過5,500戶，且占比持續攀升。基富通指出，兒童理財不僅能幫助孩子提早規劃未來，並教導他們對於金錢的正確觀念，更能減少父母擔憂，享受晚年清福。

根據基富通統計，20歲以下新增客戶數，從平台成立初期不到300人，現在每年已有將近1,500人，累計開戶數超過5,500戶，凸顯「兒童理財」受到越來越多新世代父母的重視。

基富通總經理王浩宇表示，未成年人基金開戶數逐年成長，反映新世代爸媽的育兒觀念正顯著改變。從小開啟孩子的理財教育，不僅可以藉此教導如何使用和管理金錢，建立正確的價值觀，同時幫孩子籌措教育、成長基金，減少自身的擔憂，好好享受晚年的清福。

尤其，未成年開戶需要父母雙方同意、書面辦理，透過基金平台開戶，一勞永逸。王浩宇指出，最大好處有三：一是選擇多元，品牌多、種類多、檔數多；二是成本低，新戶通常享有0手續費、平台免收信託管理費，不必擔心隱藏費用；三是便利性高，網路下單，隨時調整投資策略，掌握先機。

但是小孩能有什麼收入？王浩宇說，紅包、獎學金就是最好的資金來源，而且金額多寡不重要，重點是，小孩有「時間」的先天優勢。也就是，將每年的報酬或配息滾入再投資，持之以恆，創造的複利效果將非常可觀。

舉例來說，假設每年3萬6,000元，全部存起來的話，10年36萬元、15年54萬元；如果每月定期定額投資3,000元，設定年化報酬率4%的目標，15年後有機會滾出74萬元。紅包或獎學金不多怎麼辦？只要每月提撥1、2000元補足，壓力也不會太大，卻能讓孩子受惠一生。

基金申購管道比一比
基金申購管道比一比

王浩宇

延伸閱讀

暗指八方雲集美國店價格驚人 王浩宇稱「住台灣很幸福」被吐槽

蔣萬安致歉未戴口罩出席餐宴 陳時中：這態度是對的

資深黨員陪登記高呼「議會需要鯰魚」 王浩宇賣股籌款

離開高雄轉戰北市？王浩宇：絕對不可能

相關新聞

爸媽看過來 存教育基金可以這麼做

「兒童理財」越來越受到重視，國內最大基金交易平台基富通統計，20歲以下開戶數累計超過5,500戶，且占比持續攀升。基富通...

一銀贈台大癌醫2座自助繳費機 就醫省時低接觸

第一銀行捐贈二座全功能批價繳費自助服務機予台大醫院癌醫中心分院 ，提供多元支付服務，避免排隊群聚，降低感染風險，節省門診...

升息循環啟動台股有看頭 法人：定期定額台股基金

台股過去15年間經歷約五次的微笑曲線，根據歷史經驗，定期定額投資台股都能帶來正報酬。國泰投信說，2022年波動加劇且短期...

磊山：升息帶動利變保單熱 定存仍要留意通膨隱憂

隨著美國聯準會的腳步，台灣央行正式啟動逾10年來首次升息，磊山保經高雄營運處協理邱蘭雅觀察，在升息效應帶動下，利率變動型...

全球人壽建議兒童保單必備3重點 新生兒把握黃金投保期

兒童節即將來臨，全球人壽建議家長規劃兒童保單必備三重點，包括醫療險、傷害險及傷害醫療險、重大傷病險或癌症險，同時也別忘記...

玉山銀啟動ESG百年計畫

玉山銀行與台灣大學合作推動「十年樹木百年樹人─玉山台大ＥＳＧ百年計畫」廿五日正式啟動，計畫涵蓋兩項子計畫：十萬柏木護玉山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。